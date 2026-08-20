A fost analizată miercuri situaţia înmagazinării gazelor naturale şi asigurării necesarului de consum pentru iarna viitoare.

„Am coordonat, alături de directorul general al Transgaz, Ion Sterian, Comandamentul Energetic dedicat situaţiei înmagazinării gazelor naturale şi asigurării necesarului de consum pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027. Am analizat situaţia la zi a stocurilor de gaze naturale, cantităţile deja înmagazinate, ritmul de constituire a stocurilor, precum şi prognozele de consum pentru perioada următoare”, a anunţat, miercuri seară, Cristian Buşoi.

Deși nivelul actual al stocurilor oferă siguranță, autoritățile subliniază că ritmul de înmagazinare trebuie menținut la cote ridicate pentru a face față consumului crescut din perioadele cu temperaturi extrem de scăzute.

„Am subliniat, totodată, importanța monitorizării permanente a evoluției stocurilor și a consumului, precum și a unei coordonări eficiente între autorități, operatorii de transport și participanții la piața gazelor naturale. Concluzia întâlnirii de astăzi este clară: România se află în grafic în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor minime legale de înmagazinare stabilite de ANRE, în conformitate cu legislația europeană”, a adăugat secretarul de stat.

Potrivit acestuia, se aşteaptă o creştere a consumului de gaze în iarna viitoare, iar stocurile trebuie pregătite pe măsură.

„Este important să menţinem un ritm susţinut de constituire a stocurilor şi să fim pregătiţi pentru perioadele de consum ridicat”, a mai precizat Cristian Buşoi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE