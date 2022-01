„Nu m-au interesat niciodată aceste tentații purtătoare de sâni, pentru că nu ne-am riscat niciodată familia și cariera pentru tentații de genul ăsta. Vorbesc la plural, că mă refer și la colegii mei de serial. Plus că vreți să vă mai spun ceva?

Am văzut multe și am trăit și mai multe în adolescența mea… Acum am acasă TOT ce-mi trebuie, de ce să mai caut altceva în altă parte?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Gelos mai sunt din când în când, pentru că nevastă-mea e mai frumoasă pe an ce trece, dar de fiecare dată mă liniștesc cu gândul că, dacă nu s-a întâmplat nimic atât amar de vreme, ce s-ar mai putea întâmpla acum, când oricum știu că ea mă iubește și eu o iubesc la fel?”, a declarat Mihai Bobonete pentru revista VIVA!.

Mihai Bobonete a adăugat, pentru sursa citată, de la ce pornesc micile conflicte în relația cu soția lui, Cătălina.

„De dragul femeii, mai las de la mine și cred că tot timpul liniștea întregii familii vine atunci când femeia e liniștită, altfel mari controverse nu avem noi. Ne mai certăm pe colacul de la toaletă, pe sarea din mâncare, pe statul pe telefon, că am exagerat cu băutura sau cu mâncarea, că i-am zis-o lu nu știu cine prea nu știu cum, d-astea minore…”, a mai adăugat actorul.

PARTENERI - GSP.RO Măsura anunțată de Franța, după ce Djokovic a fost deportat din Australia. Lovitură dură pentru sârb

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Apelul la 112 făcut de poliţistul care a ucis-o pe Raisa: Omul legii vorbeşte cu şase dispeceri şi nu pare să conştientizeze că a lovit doi copii

HOROSCOP Horoscop 17 ianuarie 2022. Vărsătorii ar fi bine să nu se mai ocupe de starea de sănătate doar teoretic și să treacă la treabă

Știrileprotv.ro Probleme pentru Otilia Bilionera la Survivor România 2022. Veste teribilă primită de vedetă din partea medicilor

Telekomsport Răsturnare de situaţie! Uluitor: ce le spune ministrul australian, care "l-a executat" pe Novak Djokovic, unor apropiaţi | VIDEO

PUBLICITATE Cum te ajută un abonament medical să ai grijă de sănătatea ta și a celor dragi