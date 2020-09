Mihai Mitoșeru a vorbit despre împăcarea cu Noemi, după ce acesta a cunoscut o altă femeie. “Am jucat la două capete pentru că așa a fost situația”

“Un an de zile am fost singur, am divorțat fără motiv, ne plafonasem. Eu am crezut că dacă divorțăm, ea se trezește, nu s-a trezit. Dar după 6 luni mi-am dat seama că am greșit, dar ea nu și-a mai revenit.

Muriseră tatăl și bunica ei, noi nu ne mai căsătorisem, plus jobul care o stresa foarte mult. Astfel că un an de zile noi nu am mai vorbit. Și după un an de zile am ieșit și eu cu o fată, am ieșit vreo 3 luni de zile și ea a aflat că noi suntem într-un club și ea a venit acolo.

Mi s-a părut foarte tare, dar nu am știut ce să fac. Așa că am scos-o afară să vorbim. Și ea mi-a zis că m-a lăsat un an de zile să sufăr ca să mă trezesc la realitate.

După asta a plecat acasă și noi am început să vorbim iar”, a declarat Mihai Mitoșeru în cadrul unei emisiuni TV, potrivit VIVA!

Mihai Mitoșeru a ținut să sublinieze că s-a purtat extrem de frumos cu blondina, dar în cele din urmă ea a decis să pună punct relației din pricina legăturii lui Mihai cu Noemi.

“Dar nici față de fata cealaltă nu m-am purtat urât, deși a spus că nu se simțea bine când a văzut că nu o lăsam de izbeliște pe Noemi, pentru că era într-o perioadă mai grea.

Fata aceea a pus punct pentru că nu îi mai plăcea situația, iar Noemi nu poate să iasă din starea asta sau nu vrea și eu nu o pot lua cu forța”, a mai transmis vedeta.

Astfel, prezentatorul s-a găsit în situația de a juca “la două capete”, fără totuși să aibă intenția de a-i face rău niciuneia dintre femeile din viața lui, iar până la urmă a încheiat ambele relații.

“Eu nu sunt golan, am jucat la două capete pentru că așa a fost situația. Am fost într-o situație urâtă, așa că am încheiat-o cu amândouă, nu din vina mea. Acum sunt singur, dar am ieșit cu o fată de două ori. Nu știu ce va fi, nu-mi propun nimic, dar vreau o relație cu o fată ok”, a mai spus Mitoșeru.

