Un jurnalist AFP aflat la fața locului a relatat că, în urma exploziei, un nor dens de fum s-a ridicat deasupra capitalei ucrainene, urmat de flăcări și scântei.

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Giant fire near Kiev



A smoke plume rises above a burning industrial facility in the Bucha district. https://t.co/7w9FRXSoK1 pic.twitter.com/YcMm57gRiP — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺🇮🇪 (@SMO_VZ) July 2, 2026

Echipajele de pompieri și ambulanțele au intervenit de urgență pentru a gestiona situația.

Aproximativ 50 de minute mai târziu, o a doua deflagrație a lovit o zonă din apropierea primului impact, provocând noi pagube și împrăștiind resturi în aer. Locuitorii orașului, speriați, s-au grăbit să se adăpostească, mulți dintre ei ducându-și saltelele în metrou.

„Nu mai obișnuiam să merg în adăposturi, dar după ultimele atacuri, am decis să mă duc acolo pentru că pur și simplu au fost prea multe lovituri asupra obiectivelor civile”, a spus Katerina Koval, o rezidentă din Kiev.

Kievul, ținta frecventă a atacurilor aeriene de la începutul invaziei ruse în 2022, rămâne sub presiunea unor amenințări constante.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat, în cadrul unei conferințe susținute miercuri la Dublin, că Rusia pregătește un nou atac „de mare anvergură”.

„Noi știm că (președintele rus Vladimir) Putin pregătește acest atac masiv împotriva Ucrainei de o vreme”, a declarat el.

Zelenski i-a îndemnat pe cetățeni „să-și dubleze atenția pentru a se proteja”.

Capitala Ucrainei a fost ţinta unor rafale de rachete şi drone ruseşti care au provocat incendii şi au făcut cel puţin doi morţi joi dimineaţă.

„În timpul nopţii, inamicul a lansat din nou un atac masiv asupra regiunii Kiev, folosind drone, rachete balistice şi rachete de croazieră”, a declarat joi dimineaţă Mikola Kalachnik, şeful administraţiei militare a regiunii Kiev, pe Telegram, precizând că cinci districte au fost afectate.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a confirmat că atacurile au provocat distrugeri semnificative.

„O clădire din centrul capitalei, care găzduia o stație de ambulanțe, a fost avariată. Cinci lucrători din domeniul sănătății au fost răniți în districtul Șevcenko. Un paramedic se află în stare critică”, a anunțat primarul pe Telegram.

De asemenea, el a raportat că un bloc înalt a fost cuprins de flăcări, iar mai multe persoane au rămas blocate într-un alt imobil de nouă etaje avariat.





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