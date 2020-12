Mihai Mitoșeru a rupt tăcerea și a vorbit despre relația cu fosta lui soție. „Am rămas fără soluții, după ce am încercat un an și jumătate”

„Niște oameni normali vorbesc, mai ales după 14 ani de relație. La un moment dat, în viziunea ei, eu păream vinovat pentru tot ce se întâmpla rău în viața ei. Nu am putut, din păcate, trece peste starea asta a ei, am încercat să o ajut.

Am rămas fără soluții, după ce am încercat un an și jumătate. N-aș putea spune că am rămas prieteni, am avut o relație frumoasă și puternică, cu sentimente intense.

După o iubire așa mare este greu să rămâi doar prieten. Îmi doresc să ajungem să comunicăm normal, într-o zi…”, a spus Mihai Mitoșeru pentru playtech.ro.

Ce s-a întâmplat între Mihai Mitoșeru și Noemi

„Eram foarte coleric, mă enervam, dar aveam și motive pentru că ea era foarte rece. Într-o noapte ne-am certat foarte tare, a plecat la mama ei și a zis să ne despărțim.

Mie îmi e mai greu, că am rămas singur într-o casă mare și e greu să fii singur. Ea s-a bucurat ca un copil că nu mai spală vasele și nu mai face de mâncare, deși niciodată nu am pus-o să facă asta!

Ea are impresia că dacă ne-am despărțit e mai liniștită. E greu să fii singur. Au trecut patru luni și am acceptat situația. Am sunat-o și am întrebat-o ce facem.

Mi-a zis că este liniștită așa și că să lăsăm lucrurile așa. Am încercat. Eu am înțeles unde am greșit. Eu țipam, înjuram. Nu trebuia să fac atât de urât. Am greșit enorm. Chiar dacă nu o să mai fim împreună, am înțeles unde am greșit”, a povestit recent Mihai Mitoșeru la Teo Show.

