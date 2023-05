Mihai Trăistariu are deja un istoric cu această competiție muzicală, el fiind artistul care în anul 2006 a dus România pe locul 4 la Eurovision. Din păcate, Theodor Andrei nu a reușit să se califice în finala concursului muzical care s-a ținut în Liverpool.

„Eu am anticipat ce se va întâmpla încă de la finala românească. Am fost prezent în sală. Am fost invitat atunci să spun câteva vorbe ca fost câştigător şi am spus încă de pe atunci: Ce este cu piesa asta?

Nu avea cine să câştige în afară de el finala românească. Mi-am dat seama că este o selecţie foarte subţire, iar România cu alegerea lui nu va face nicio brânză la Eurovision. Am dat pronosticul încă de pe atunci că nu va ajunge în finală şi aşa a fost. Am simţit că aşa va fi. Theodor Andrei a fost cel mai puţin slab din ce ţi se oferea”, a spus Mihai Trăistariu pentru Fanatik.

Cântărețul se arată profund dezamăgit și de show-ul pe care l-a avut pe scenă. Trăistariu consideră că reprezentantul României la Eurovision 2023 nu și-a dat interesul pentru acest moment.

„Am fost dezamăgit pentru că show-ul lui a fost mai slab şi decât cel din finala românească. M-a deranjat foarte tare pentru că nici nu s-au preocupat. S-a văzut o lipsă totală de interes. Nici televiziunea nu a mişcat nimic, nu a fost nimic interesant.

Recomandări INTERVIU. „85% dintre oameni nu simt că au o legătură cu firma sau cu ce muncesc”. O autoare celebră, despre marea criză globală a lumii: criza de singurătate

„Nu a avut nici dansatori, a venit iubita lui la sfârşit şi l-a mângâiat cu cremă pe corp”

Am spus încă de acum două luni că melodia poate fi salvată. Sunt ţări care au piesă proastă şi voci groaznice şi vin cu un show de îţi iau ochii. Acele ţări ajung de multe ori în finală.

Trebuia cumpărat un show, nu să declare TVR că a dat 115.000 de euro pe show-ul lui? Pe ce a dat? Să fim serioşi, ce a costat 115.000 de euro? Nu a avut nici dansatori, a venit iubita lui la sfârşit şi l-a mângâiat cu cremă pe corp. Chitara din braţe a costat 115.000 de euro sau ce anume?!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Nu am auzit în viaţa mea o tâmpenie mai mare!”

Melodia pentru Eurovision a fost compusă chiar de Theodor Andrei, însă Mihai Trăistariu este de părere că a fost o mare greșeală.

„Trebuia aleasă altă piesă, o melodie în engleză, spaniolă. Ce a cântat a fost o piesă rock românească compusă de el. Şi am înţeles că TVR-ul l-a lăsat pe el să-şi conceapă singur show-ul. Ei nu sunt conştienţi de ce au făcut?!

Recomandări SONDAJE INTERNE. Singurul scenariu în care Nicușor Dan o poate învinge pe Firea. Liberalii își fac socotelile și pentru Brașov sau Timișoara

La un megaconcurs internaţional un copil de 18 ani să-şi conceapă singur show-ul?! Când restul concurenţilor se prezintă cu show-uri de o sută, două sute de mii de euro cumpărate.

Se duc la profesionişti să le conceapă show-ul, iar noi ne-am prezentat la concurs cu show-ul conceput de Theodor Andrei. Nu am auzit în viaţa mea o tâmpenie mai mare!”

„Artiștii noștri nu se înscriu de teama hate-ului”

Mihai Trăistariu a explicat de ce marii artiști de la noi nu vor să participe la Eurovision. Cântărețul mai precizează că Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, nu are nicio vină pentru ce s-a întâmplat în semifinală.

„Se sparg toate în capul lui Theodor Andrei, dar el săracul nu are nicio vină. Este charismatic, interesant. Are o voce bună băiatul, cântă de mic. El este bucuros că a câștigat. Chiar și în urma rezultatului de aseară, el s-a făcut cunoscut. El este câștigat oricum. O să-și scoată piese. România a pierdut.

Copiii care vin la Eurovision vor să se lanseze. Nu îi interesează câștigarea concursului sau obținerea unui rezultat bun. Îi doare la bască. Trebuie adus un om cu experiență, cu o carieră în spate, care nu riscă să ia un rezultat prost. Nu să vină la plesneală. Trebuie luat un artist consacrat.

Recomandări O firmă din Ploieşti a înşelat 46 de spitale cu dezinfectanţi diluaţi. În ce unități medicale au fost distribuite biocide neconforme

O iei pe Andra, pe Loredana, nu știu de ce fac ăștia așa. Artiștii noștri nu se înscriu de teama hate-ului. Este un hate uriaș în jurul Eurovisonului. Atunci, de frică să nu fii bombardat cu hate, nu se înscriu vedete”, susține celebrul cântăreț pentru sursa mai sus menționată.

Playtech.ro Scandal după ce Rareș Prisacariu a câștigat Românii au Talent: ‘Jenant, ce talent e ăsta?’

Viva.ro Durerea ascunsă a unei mari actrițe din România! Ce a dezvăluit despre fostul ei soț: 'Nu am putut ierta'

TVMANIA.RO Lovitură dură pentru Antena 1! Ce emisiune nouă face Pro TV

FANATIK.RO Cel mai periculos animal pentru românii care stau la curte. Face un adevărat masacru, bea sânge şi se culcă lângă victime

Știrileprotv.ro Rușii se retrag în dezordine din Bahmut, dar Kremlinul spune că fac asta de dragul ucrainenilor. „Nu suntem în război”

Observatornews.ro "Mi-a pus cuţitul la gât. Copilul trăgea la el să nu mă lovească". Doctoriţă din Suceava, înjunghiată de soţ sub ochii copiilor. Ordinele de protecție nu l-au oprit

Orangesport.ro Victorie pentru FCSB? Lovitură: ce înseamnă, de fapt, rejudecarea palmaresului Stelei! Ce club are cele mai mari şanse să aibă Cupa Campionilor | EXCLUSIV

Unica.ro Drama copilăriei cu o mamă alcoolică: 'Aveam 10 ani. Erau urme de arsuri de țigară pe podea și canapea!'. Vedeta face mărturii dureroase