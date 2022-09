„Și m-am trezit ieri cu 21 de grade în casă și mi s-a părut frig. Îmi înghețaseră picioarele, îmi înghețase nasul, am închis geamurile, ușile și mi-am dat seama că trebuie să deschid căldura, că nu se mai poate”, a spus cântărețul.

„Iată că suntem în septembrie, și ca niciodată, am deschis căldura mai devreme, deși știu că vine criza, știu că va fi greu și o să fie prețuri mari. Mă sperie lucrul acesta, dar ar trebui să dau drumul pentru că eu trăiesc în confort și nu suport să îngheț de frig în casa mea.”, a mai declarat Mihai Trăistariu la Antena Stars, conform spynews.ro.

Mihai Trăistariu are pe numele lui mai multe apartamente în Constanța, multe dintre ele le închiriază. Se teme pentru întreținerea acestora, pentru facturile care vor veni. „Am, în schimb, o teamă, că eu mai am apartamentele de la malul mării, și au venit un pic cam mari facturile, 280-300 de lei curentul, pentru fiecare în parte, am 6 apartamente.

La apartamentul personal nu m-aș îngrijora, pot să dau și 400-500 de lei. Important să fie cald în casă, nu vreau să trăiesc chinuit.”, a adăugat el.

Facturile la curent și gaze au dat multe bătăi de cap românilor, după ce au venit dublu față de alte luni. După ce Oana Roman s-a plâns de factura de la gaze și după ce Dani Oțil a avut și el o reacție după ce a văzut factura la curent, în urmă cu luni bune a venit rândul lui Mihai Trăistariu. Cântărețul are o școală de muzică în Constanța, într-un sediu de acolo. Are profesori angajați, acolo se țin cursuri, așa că le oferă elevilor toate condițiile.

El spunea că pe timp de iarnă ținea temperatura în interior la 24 de grade și plătea lunar aproximativ 700 de lei. Acum câteva luni i-a venit o factură la gaze de trei ori mai scumpă decât de obicei.

„Am școala de muzică de șapte ani, în 2019 eu mi-am cumpărat un sediu în Constanța. Mi-am băgat gaze, curent și iarna trecută a fost foarte ok. Când era foarte frig și cel mai ger afară, factura nu trecea de 700 de lei. Acum a venit noua factură și mi-a venit 2.300 de lei. Mi se pare exagerat, nu înțeleg de ce scumpirea asta, e de trei ori mai mare”, a declarat în luna ianuarie Mihai Trăistariu, pentru click.ro.

