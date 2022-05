Mihai Trăistariu a fost de 11 ori finalist, iar în anul 2006 a luat locul 4 în Finala Mare de la Eurovision, care a avut loc în Atena. Artistul cunoaște foarte bine toate piesele de la Eurovision 2022, iar în urmă cu câteva săptămâni a fost contactat pentru a juriza toate melodiile concursului pentru un site de specialitate din străinătate.

„Acum o lună am fost rugat să jurizez pentru un site de specialitate din străinătate toate piesele înscrise la Eurovision. Acolo erau variantele playback, acum, fiind live, totul s-a ruinat. Mi s-au părut atât de slabe piesele și interpretările încât șansele României cresc. Prima semifinala a fost foarte slabă, ziceai că e un concurs local din România”, a declarat Mihai pentru VIVA!.

Cântărețul consideră că cea de-a doua semifinală este mult mai grea și că sunt multe țări care au piese bune. Mihai Trăistariu consideră că va fi destul de greu pentru România să primească voturi în această seară.

„Semifinala a doua e mult mai grea. Sunt țări care au artiști și piese foarte tari și aici mă refer la Spania, Australia, Franța, care se nimeresc chiar în semifinala cu românul nostru. Dacă mai luăm în calcul și schimbul de voturi dintre țările participante, va fi destul de greu pentru România, dar nu imposibil”, a mai declarat acesta.

„WRS cântă ok, s-a redresat din mers”

WRS a reușit să-l impresioneze pe Mihai cu show-ul pe care l-a pregătit pentru semifinală, astfel că artistul îi urează mult noroc și îl va urmări în această seară.

„WRS cântă ok, s-a redresat din mers, dansează și cântă bine din ce am văzut la repetiții. Face și spectacol, e și plăcut ca artist, în sensul că nu are figuri. Îi trebuie doar puțin noroc. Îl urmăresc diseară și îi țin pumnii. Sper să treacă de primul hop cu bine”, a adăugat Mihai Trăistariu pentru sursa mai sus menționată.

