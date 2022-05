La ce oră intra România în semifinala Eurovision 2022

Reprezentantul României va intra în concurs pe poziția cu numărul 13, în partea a doua a semifinalei de joi. În cea de-a doua semifinală vor urca pe scenă reprezentanţi din 18 ţări, respectiv Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, România, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia, Irlanda.

Cine transmite semifinala 2 Eurovision 2022

Eurovision 2022 va putea fi urmărit pe TVR 1, TVR Internațional și pe pagina oficială de Youtube Eurovision Song Contest.

Cine este WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022

WRS are o poveste interesantă de viață pentru cei 28 de ani ai săi. Interpretul piesei „Llamame”, pe numele său adevărat Andrei Ursu, a lucrat, la începuturile carierei sale în showbiz, ca dansator la „Românii au talent” și „Vocea României”, iar apoi a fost membru în trupa de băieți Shots.

„Numele meu este Andrei Ursu, cel de scenă WRS, sunt un artist din Buzău, născut în 1993. Fac multă muzică și scriu și pentru alții. Îmi place să petrec. Îmi place să dansez, am început la «Românii au talent» și «Vocea României», așa mi-am început eu cariera. Părinții mei sunt ambii dansatori și am început să dansez de foarte mult, de copil, de la vreo 12 ani am început. Am dansat cu alți artiști înainte să ajung la PRO TV, am dansat cu Antonia, cu Corina Bud, Andreea Bănică, Ruby. Am învățat foarte multe lucrând pentru alți artiști”, a povestit WRS pentru Click!.

„Am intrat în showbiz că să le fur pâinea celor cu care am dansat. Am învățat foarte multe de la ele. Am învățat foarte multe lucrând pentru alți artiști la Global Records, pentru că m-am angajat la Global Records acum 7 ani. Și, am stat acolo, mi-am luat câteva modele cum ar fi Inna, Carlas Dreams, The Motans, care sunt nume imense în lumea muzicală. Și am stat cu aceștia în studio, am văzut cum se scrie muzică. Am avut niște modele în ei. Sunt un tip norocos. Norocul meu a apărut când Alex Cotoi mi-a zis «Băi, tu ai ceva, haide în studio și hai să lucrăm». Vorbesc de carieră solo. Trupa Shot a fost pe val când eram la «Vocea României». M-a văzut Smiley. A fost foarte tare trupa Shot, dar, pentru acel moment din viața mea, a fost fix ce trebuie”, a mai povestit WRS.

Ce melodie reprezintă România la Eurovision 2022

„Llamame” este melodia pe care WRS, reprezentantul României, o va cânta la Eurovision 2022, în Torino, în această seară. Piesa „Llámame” a fost compusă de către WRS, Cezar Gună, Alexandru Turcu și Costel Dominteanu, iar de producția piesei s-a ocupat Costel Dominteanu.

„Am scris «Llámame» într-un songwriting camp organizat de Global Publishing. Ne întâlnim de câteva ori pe an în diferite zone frumoase ale țării și pentru o săptămână nu facem altceva decât să scriem și să ne distrăm. Am creat o echipă foarte frumoasă. Pot doar să vă spun că «Llámame» a ieșit într-o sesiune după o seară foarte lungă, iar din acea ușoară stare de mahmureală a ieșit ceva ce îmi place extrem de mult. Ha-ha.

Am lucrat la piesă cu aceeași oameni cu care am scris și Amore (Costel Dominteanu, Cezar Gună și Alexandru Turcu) și sper că «Llámame» să continue frumos povestea «Amore». Enjoy it!”, a declarat WRS.

Ce șanse are România să ajungă în marea finală

Se pare că, WRS, artistul care reprezintă România la concursul muzical, are șanse mici să se clasifice în finala Eurovision 2022, potrivit caselor de pariuri. Pe locul întâi în clasamentul caselor de pariuri este reprezentata Suediei, Cornelia Jakob, cu piesa „Hold me closer”, iar al doilea favorit al caselor de pariuri este Ochman, reprezentantul Poloniei, cu piesa „River”.

Când este finala Eurovision 2022

Finala Eurovision 2022 va avea loc sâmbătă, 14 mai, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1 și TVR Internaţional, începând cu ora 22.00.

Ce s-a întâmplat în prima semifinală Eurovision 2022

Cele 17 ţări care au fost reprezentate pe scenă în semifinala de marţi seară, 10 mai, au fost Albania, Letonia, Elveţia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Regatul Ţărilor de Jos, Norvegia, Portugalia, Danemarca, Armenia, Austria, Croaţia, Islanda şi Grecia.

Dintre aceștia, doar zece merg mai departe, în finală. Aceştia sunt:

Lituania – Monica Liu – „Sentimentai”

Elveţia – Marius Bear – „Boys Do Cry”

Ucraina – Kalush Orchestra – „Stefania”

Regatul Ţărilor de Jos – S10 – „De Diepte”

Republica Moldova – Zdob şi Zdub & Advahov – „Trenuleţul”

Portugalia – Maro – „Saudade, Saudade”

Islanda – Systur – „Með Hækkandi Sól”

Grecia – Amanda Giorgiadie Tenfjord – „Die Together”

Norvegia – Subwoolfer – „Guve Theat Wolf a Banana”

Armenia – Rosa Linn – „Snap”

Trupa Zdob și Zdub a urcat pe scenă alături de Frații Advahov, reprezentând Republica Moldova. Ei au cântat melodia „Trenulețul”, care a fost lansată cu tot cu videoclip în luna decembrie a anului trecut. Melodia conține mai multe trimiteri la frăția României și a Republicii Moldova.

Ucraina, reprezentată de Kalush Orchestra cu melodia „Stefania”, s-a calificat de asemenea în marea finală de sâmbătă.

