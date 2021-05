Mihai Trăistariu, care s-a clasat pe locul 4 la ediția din 2006 a concursului Eurovision, începe mesajul pe Facebook prin a o lăuda pe Roxen, reprezentata din acest an a României.

„Pe Roxen am premiat-o când era mică. Mi-a plăcut dintotdeauna MULT glasul ei. I-am promis chiar un duet încă de pe atunci. Legat de prestația ei de la Eurovision-ul din seara asta… Roxen a cântat bine. Ei nu ai ce să-i reproșezi: piesa asta a primit-o, pe asta a cântat-o!”, scrie Mihai Trăstariu.

El susține apoi că piesa pe care Roxen a interpretat-o poate fi pusă în valoare „în studio, dar nu live”.

„Din nou, ascultând-o live, am avut senzația că nu are precizie maximă, că nu are suflu… cel mai probabil din cauza dansului și a mișcărilor bruște. Sau poate așa e timbrul ei, puțin tremurat”, mai spune el.

El acuză apoi că un alt motiv pentru ratarea finalei poate fi legat de lipsa de experiență a artistei, despre care spune că este „prea necoaptă pentru un concurs de o asemenea anvergură”.

„Cert e că a fost prea mare concurența în Semifinala I ca să treci în Top 10. Una peste alta, nu a fost nimic rău pentru România. Dar nici spectaculos. Puteau să vină cu un show mai ieșit din tipar, mai vizibil, mai wooow. Însă România, mereu, atâta poate. Eu văd tot timpul că țara noastră are o limită peste care nu poate trece. Și de asta nu culegem punctaj, pentru că noi nu venim cu ceva WOOOW niciodată. Păcat!”, încheie Mihai Trăistariu mesajul de pe Facebook.

