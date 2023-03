În ediția de miercuri, 1 martie, Mihai Zmărăndescu s-a accidentat în timpul unei probe la Survivor România 2023. Concurentul din echipa Faimoșilor se confrunta pe traseu cu Alin Chirilă. Jocul s-a oprit imediat, iar Faimoșii și Războinicii s-au mobilizat pentru a-l căra cu targa până la medic.

Inițial, el nu a vrut ajutor pentru a fi ridicat, însă durerea era prea mare. Mihai Zmărăndescu a primit imediat îngrijiri medicale la Survivor România și rămâne de văzut dacă va mai putea reveni în concurs. Accidentarea este destul de gravă și speră să se recupereze rapid pentru a concura.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Mihai Zmărăndescu a cedat psihic la Survivor România 2023

Noaptea târziu, pe insulă, Mihai Zmărăndescu a purtat o conversație privată cu Remus Boroiu. Antrenorul de fitness s-a apropiat de luptătorul de MMA și l-a întrebat ce se întâmplă cu el, de ce e atât de retras. „Am văzut că ai stat un pic retras și vreau să te întreb dacă ești în regulă, ce e cu tine, cum te simți”, a spus Remus.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN BELARUS. Cum arată viața de zi cu zi în Minsk, după cinci valuri de sancțiuni economice ale Occidentului

Mihai Zmărăndescu, cu ochii în pământ, a recunoscut că duce dorul familiei, în special al băiețelului său, care are doar două luni. „Păi mă simt… pe zi ce trece mă simt, nu știu cum să spun, prost că sunt aici, în contextul în care bebe crește pe zi ce trece și se duce deja spre două luni.

Și acum realizez, de fapt, cât de importantă e familia. Simt că dacă nu iau o comunicare să mi se confirme că sunt bine, eu înnebunesc”, a spus Faimosul, care vrea neapărat să ia legătura cu partenera lui.

Cine e Mihai Zmărăndescu de la Survivor România 2023

Mihai Zmărăndescu, care e băiatul lui Cătălin Zmărăndescu, e antrenor particular în cadrul Academiei Cătălin Moroșanu și are în palmares 18 victorii și două înfrângeri. Deține titlurile de campion IBA Boxing, campion intercontinental IBA și campion WCMMA, mai notează aceeași sursă. În privința vieții sale personale, Mihai Zmărăndescu are o iubită pe nume Alexandra, care de curând a născut primul lor copil, un băiețel pe nume Patrick.

Într-un interviu la primatv.ro, Mihai Zmărăndescu a dezvăluit că nu are o relație bună cu tatăl lui, cu Cătălin Zmărăndescu. „Nu mai vreau să aud nimic în viaţa mea de el! Nu mai vorbim de 3 ani şi, pentru cine nu ştie, am şi o soră de 19 ani care nu mai vorbeşte cu tata de 5 ani.

Recomandări INVESTIGAȚIE. La peste doi ani după ce Virgil Popescu și Gabriel Țuțu au făcut campanie electorală cu o viitoare fabrică de armament, locul e groapă de gunoi

Odată ce tu ai 50 de ani şi peste tot te promovezi cu 2 copii, tu având 4 copii, chit să sunt din altă căsătorie, nu ştiu ce ar mai fi de spus”, i-a spus Mihai lui Cristi Brancu la Exclusiv VIP, în urmă cu un an.

GSP.RO "Mi-au spus că nu este menit să fiu aici, că nu este un job pentru fete". Acum Ana Dumbravă este numărul 1 în lume!

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Codrin Ștefănescu, prima declaraţie despre BOALA de care suferă! 'Voi lupta cu moartea până la final'

Viva.ro Gestul făcut de văduva lui Mihai Șora la înmormântarea filosofului. Surpriză pentru toți cei prezenți

Observatornews.ro Scandal după un anunţ de angajare al IKEA: Candidaţii se plâng că li s-au oferit 1.800 de lei pe lună. Reacţia companiei

Știrileprotv.ro Urmașul lui Otoniel, temutul baron al drogurilor din Columbia, a murit. Trupul lui Siopas a fost găsit pe stradă | VIDEO

FANATIK.RO Cine a fost brașoveanul care și-a dat foc pe pârtia Bradul, în semn de protest față de regimul comunist. Povestea impresionantă a lui Liviu Corneliu Babeș

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 2 martie 2023. Racii au parte de o zi foarte bună, conjuncturile evoluează spre o soluție favorabilă lor, în special pe plan social

PUBLICITATE Laboratoarele REGINA MARIA: Ce analize se recomandă pacienților bariatrici