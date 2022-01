Recent, Minodora a început să facă gimnastică zilnic și a găsit și o metodă inedită de slăbit, la domiciliu. „Nu m-am atins de porc, de mâncarea grasă. Și, mai nou, am stat și am făcut sport.

Îmi leg niște gantere de picioare și de mâini, apoi dau și din mâini, și din picioare cu greutățile. E foarte bună metoda. Am reușit să slăbesc, nu să mă îngraș de Sărbătorile acestea”,a declarat solista, invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV.

„Eu sufăr de constipație, nu puteam să ies afară decât cu laxative. Am avut fisură anală, o fistulă, a trebuit să mă operez. Iar am făcut anestezie generală. Dar asta e. Am avut un regim alimentar nesănătos, mâncam multă carne prăjită”, a povestit artista în urmă cu ceva timp la Antena Stars, citat de Click.

