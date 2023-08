Recent, Minodora a avut un concert în Eforie Nord, unde a distrat participanții cu muzica sa. După terminarea spectacolului, cântăreața a fost numită de către un fan „arogantă”, moment în care ea a răbufnit. Bărbatul a lăsat un comentariu în mediul online, unde a spus că celebra cântăreața nu ar fi vrut să facă o poză cu el.

„Ești foarte arogantă! Nu ai vrut să faci poze cu noi. Jos pălăria pentru Vali Vijelie, care a făcut poze cu toată lumea. Rușine, Minodora!” – este mesajul fanului care a deranjat-o pe cântăreață, potrivit unica.ro.

După ce a citit comentariul, artista a postat un mesaj pe contul de Facebook, unde a explicat că nu accentă să fie jignită și că nu permite nimănui să o numească „arogantă”.

„Răspuns pentru un «fan înfocat» , care a fost în aceasta seară la spectacolul meu de la Eforie Nord și care mi-a scris că sunt arogantă, să îmi fie rușine pt că nu am stat să fac o poză!

Respectă ca să fii respectat! Apostrofările și jignirile pe nedrept cu mine nu merg pentru că nu permit!” – și-a început Minodora mesajul.

„Nu vă permit să mă apostrofați cu «să îmi fie rușine!»”

Și a continuat: „Nu aveți dreptate!!! Și nu vă permit să mă apostrofați cu «să îmi fie rușine!»

Recomandări Napocalipsa, după Untold. Cum arată Parcul Mare la finalul festivalului de la Cluj

După ce am cântat, am stat la masa de lângă scena minute bune și am făcut câteva poze cu cei care au venit la mine și au dorit să facă. După ce am făcut aceste poze, am mai stat din nou câteva minute la masa, cu colegii, deoarece soțul meu s-a dus să salute niște prieteni și mi-a spus să îl aștept. De ce nu ați venit la mine să facem poza? Aaaaa… am plecat eu la un moment dat, grăbită pentru că era deja târziu și trebuia să ajung la altă cântare, am trecut pe lângă masa dvs și m-ați rugat să facem o poză…

Da, știu, perfect adevărat! V-am spus: «de ce nu ați venit în față unde eram pentru poză? Acum mă grăbesc, îmi pare rău, pentru că trebuie să ajung la altă cântare, nu mai pot sta!» Însă, știți cum este treaba? Voiați poza așa la «botul calului», deoarece dvs nu v-ați sinchisit să veniți la mine, deși am stat în fața la scenă și cu cine a dorit poză, am făcut.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Minodora a explicat că a făcut poze cu fanii care au venit la ea, însă la momentul în care domnul respectiv i-a cerut poză, ea se grăbea să ajungă la un alt concert.

Recomandări Valeriu Nicolae a fost rugat de un fost coleg de școală, astăzi profesor universitar, să-i pună o pilă la AUR. Ce i-a răspuns „vânătorul de CV-uri”

„Veniseră două doamne din Iași… am făcut poza, am stat de vorba cu ele, repet am stat mai bine de 10 minute lângă scenă. M-ați văzut că trec pe lângă masa dvs să plec înspre mașină, (din nou, mă repet, era târziu pentru că stătusem și după soțul) și v-ați gândit, dacă tot trece hai să fac o poză”

Cântăreața a precizat că atunci când un fan își dorește să facă o poză cu un artist, el este cel care trebuie să ceară acest lucru. „Domnule dragă, eu sunt artistul care face poze cu drag și cu plăcere pentru că asta mi-am dorit în aceasta viață, însă trebuie să învățați și faptul că un artist nu trebuie, nu este obligat și nu stă la cheremul dvs! Ok? Voiați cu adevărat o poză, veneați în față și făceam cu plăcere! Vă rog să nu mai intrați pe pagina mea! Datorită faptului că sunt un artist care își respectă publicul v-am acordat atât «scris». La felul cum mi-ați spus «să-mi fie rușine», trebuia să vă blochez direct! Vă rog, respectuos, să vă blocați singur! Mulțumesc, anticipat!” – a încheiat Minodora.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Copilul din fotografie vrea să schimbe România. A ajuns departe, este hulit de mulţi, dar şi iubit

Viva.ro Vă amintiți de Dan Bordeianu? Unde a ajuns să trăiască azi fostul iubit al Adelei Popescu, alături de familia lui. Cum arată Teodora, soția lui

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Răsturnare șoc în crima de la Mangalia! Cine ar fi fost iubitul Alinei, de fapt? O nouă persoană apare în peisaj. Imaginile care vorbesc singure. Update

Știrileprotv.ro Marcel Ciolacu: Păi nu îţi e ruşine să mai stai cu mâna întinsă de la mine, statul român, să îţi dau şi voucher de vacanţă?

Observatornews.ro Regizor german, atacat de urs în România în timp ce filma în ţara noastră: „Dacă vorbesc despre asta astăzi, mă văd privilegiat"

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro O serie de poze neprelucrate, cu Jennifer Lopez la plajă, s-au viralizat. Anii și celulita n-au iertat-o nici pe ea! Cum arată, de fapt