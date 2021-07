O bună perioadă, Oana Roman a ascuns problemele de sănătate cu care se confruntă mama ei. La un moment dat, vedeta a decis să dezvăluie totul. „Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit!”, dezvăluia ea.

Înainte de Paște, Mioara Roman a fost internată într-un centru de recuperare, a fost externată, iar apoi a mers din nou acolo. Iată că acum, după o lună, părăsește centrul.

„Am ajuns să o iau pe mama de aici, de la centru. A mai făcut o lună de tratament. Cei de aici mi-au explicat că boala de care suferă mama, fiind o boală degenerativă, din păcate nu dă înapoi și trebuie avut foarte mare grijă ca ea să nu evolueze, să stagneze și pentru asta în mod constant și periodic trebuie să vină aici să facă tratamente și proceduri”, a spus Oana Roman la InstaStory, aflată în centrul de recuperare în care a fost internată mama ei, scrie spynews.ro.

Medicii care au ținut-o sub observație pe Mioara Roman, care a fost surprinsă recent la recuperare, i-au recomandat acesteia să facă regulat o serie de tratamente.

„Așa că periodic va mai veni câte două, trei săptămâni să facă aceste tratamente care o ajută ca starea ei să rămână staționară și să nu evolueze”, a adăugat vedeta.

