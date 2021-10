Mioara Roman locuiește la hotel. Motivul pentru care fiica Oana a luat această decizie: „Eu trebuie să fiu sigură că ea este 100% OK”

Invitată în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars, Oana Roman a povestit că face renovări acasă și că a preferat să o ducă pe mama ei într-un loc plăcut, unde se poate bucura de liniștea de care are nevoie. Vedeta a ales un hotel de patru stele unde chiar proprietarul este medic. În plus, hotelul este foarte aproape de o unitate medicală.

Oana Roman a declarat că își va lua mama acasă când va termina renovările și când va găsi o persoană potrivită să se ocupe de Mioara Roman. În vârstă de 81 de ani, aceasta are nevoie în continuare de asistență din partea specialiștilor, în condițiile în care, câteodată, mai are căderi de tensiune. Oana Roman a povestit că i-ar fi teamă să cheme ambulanța în contextul actual al pandemiei de coronavirus, notează spynews.ro.

„Deocamdată, nici n-am găsit persoana potrivită, spațiu avem, dar cu noul tratament pe care îl are, eu trebuie să fiu sigură că ea este 100% OK. Are zile, de exemplu, în care a făcut o cădere de tensiune, eu dacă eram cu ea acasă, ce făceam? Mai ales cu situația asta”, a declarat Oana Roman la „Xtra Night Show”.

În urmă cu câteva luni, Oana Roman a dezvăluit care sunt afecțiunile de care suferă mama ei. „Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei.

Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana acum ceva vreme la Kanal D.

