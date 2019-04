Mirela Vaida a fost externată. Ce declarații a făcut la ieșirea din spital

Miercuri, 10 aprilie, Mirela Vaida a devenit mămică pentru a treia oară. A adus pe lume un băiețel, care a primit numele Tudor Ștefan. Mirela Vaida este căsătorită și are doi copii, Carla și Vladimir. Vineri, 12 aprilie, vedeta a fost externată.

Mirela Vaida a afirmat că abia așteaptă să ajungă acasă pentru a-i vedea pe ceilalți doi copii ai săi. Vedeta a spus că se simte foarte bine.

„Mă simt foarte bine, sunt nerăbdătoare să-i văd pe cei mari, abia aștept să-l cunoască și pe Tudor și sunt foarte emoționată.

E nou totul, Tudor a venit cu altă stare, cu altă enegrie, mi-a arătat care sunt prioritățile în viață, deja simt că nu mai pot fără el”, a declarat Mirela Vaida la Antena Stars.

Aceasta a vorbit și despre băiețelul ei nou-născut, Tudor Ștefan.

„Cu mine seamănă, luminos așa și carismatic și blonduț, dar parcă văd că iar are ochii soacrei mele. A pus soacră-mea puțin degetul și ies toți cu ochii căprui, sper într-o minune și că va fi un pic moldovean.

Am stat mai mult singură, am avut câteva vizite, dar Alex a stat mult cu copiii și o luăm de la capăt, în formula extinsă și cred că o să ne descurcăm, nu mai avem nevoie de ajutoare. Bona cunoaște programul celor mari, iar în rest eu cu Alexandru, pentru că noi am fost o echipă. Mi-au trimis filmulețe în care mă întreabă când vine Tudor și azi este marele moment”, a afirmat Mirela Vaida.

