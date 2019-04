Mirela Vaida se teme că băieţelul mai mare, Vladimir, va deveni gelos, vedeta temându-se de sindromul copilului mijlociu.

„Mâine la prânz ne externăm. Deşi am spus că nu ne-am gândit la la treilea copil, în momentul în care l-am ţinut la piept s-a schimbat tot Universul. O mamă iubeşte la infinit pe fiecare dintre copii şi fiecare este unic şi special. Niciodată nu poţi să spui că te saturi sau că nu mai poţi. Soţul meu stă acasă cu cei doi şi îi pregăteşte psihic pentru venirea noastră acasă. Frăţiorii încă nu au apucat să-l vadă. Nu ne-au dat voie să venim cu ei, că copiii mici pot fi purtători de viruşi. Greul abia acum vine. Prima noapte cu el a fost agitată pentru că nu am dormit, de mâine urmează show-ul. O să-i spun Tudor, în primele zile i-am spus lui Tudor numai Vladimir. Am aflat că există sindromul copilului mojlociu. Şi trebuie să mă documentez să fac faţă acestei provocări”, a spus Mirela Vaida la Antena Stars.

Mirela Vaida este cunoscută publicului larg din postura de actriță și de prezentatoare de televiziune. Vedeta a moderat numeroase show-uri TV care s-au bucurat de succces. În plan personal, Mirela Vaida este căsătorită și are doi copii, Carla și Vladimir. Mirela Vaida a participat Eurovision 2019 România, acolo a fost finalistă.

