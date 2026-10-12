Mirela Vaida, dezvăluiri din culisele Asia Express. Ce a pățit Oana Tomoiagă înainte de a semna contractul cu Antena 1

Mirela Vaida a făcut dezvăluiri din spatele camerelor de la Asia Express. Vedeta a explicat de ce nu a mers cu soțul ei în reality-show-ul de la Antena 1 și ce a pățit Oana Tomoiagă înainte de a semna contractul cu Antena 1.

Mirela Vaida a vorbit deschis despre experiența trăită la Asia Express și de ce a ales să facă echipă cu Oana Tomoiagă pe Drumul Mătăsii.

Mirela Vaida, despre Oana Tomoiagă: „S-a speriat și mi-a închis telefonul"

Prezentatoarea TV a mărturisit că, deși producătorii reality-show-ului și-au dorit inițial ca ea să facă echipă cu soțul ei sau cu un membru apropiat al familiei, a preferat să nu amestece viața personală cu proiectele din televiziune.

Decizia de a pleca la Asia Express alături de interpreta de muzică populară Oana Tomoiagă a fost luată chiar de comun acord cu partenerul său de viață, considerând că temperamentele lor se vor completa perfect în condiții extreme.

„Atunci când producătorii emisiunii m-au chemat să fac parte din show, ei și-ar fi dorit să merg cu soțul meu sau cu un membru de familie. Dar eu nu am vrut să amestec familia în televiziune și m-am gândit că cea mai bună alegere pentru mine ar fi o fată faină, nebunatică, luptătoare, echilibrată și calmă, pentru că eu îmi cunosc temperamentul. Eu și soțul meu ne-am gândit amândoi la Oana Tomoiagă!”, a dezvăluit Mirela Vaida.

Reacția neașteptată a Oanei Tomoiagă înainte de semnarea contractului

Propunerea a venit ca un șoc pentru artistă. Mirela Vaida a povestit cu umor cum a decurs prima discuție telefonică purtată în vara anului trecut, când Oana s-a speriat atât de tare încât i-a închis telefonul, acceptând provocarea abia a doua zi dimineața, după o noapte albă.

Mai mult, teama de necunoscut și programul încărcat au fost la un pas să strice echipa chiar în ziua în care cele două trebuiau să parafeze înțelegerea cu postul de televiziune.

„S-a speriat și mi-a închis telefonul! Apoi a revenit, i-am spus că asta poate fi cea mai mare nebunie a noastră și merită să o facem. N-a fost convinsă. N-am insistat. A doua zi, de dimineață, primesc un mesaj de la ea: «N-am dormit deloc toată noaptea! M-am gândit la ce mi-ai spus! Hai s-o facem!» Mai ții minte că în ziua în care trebuia să mergem să încheiem contractul pentru emisiune, m-ai sunat cu 10 minute înainte și mi-ai spus că ți-e frică, că tu vrei să renunți și că ți-ai adus aminte că ai o nuntă la Frasin?”, și-a amintit vedeta TV.

Oana Tomoiagă a lansat piesa „Mă întreabă lumea pe drum”

În ciuda începutului ezitant, cele două s-au bucurat de aprecierea echipei de producție. Pe parcursul competiției, s-a născut și o piesă specială. Neavând acces la telefoane sau la dispozitive de înregistrare, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au păstrat versurile piesei „Mă întreabă lumea pe drum” doar în memorie, fredonând-o pe rând până la întoarcerea în țară, unde piesa a fost lansată oficial.