Drona de luptă de 9 metri cu sisteme Airbus, U740 Valkyrie, a realizat primul zbor fără pilot în Europa

Drona de luptă U740 Valkyrie a fost testată cu succes în Europa, într-un zbor de debut care „și-a atins toate obiectivele”. Echipată cu un „creier” software bazat pe inteligență artificială, drona este proiectată să zboare alături de avioane pilotate precum Eurofighter și va fi gata până în 2029.

Drona U740 Valkyrie a finalizat primul său zbor fără pilot în Europa

Primul zbor al avionului colaborativ de luptă (CCA) fără pilot U740 Valkyrie, dezvoltat de Airbus în parteneriat cu Kratos Defense & Security Solutions, s-a încheiat cu succes în Europa, a anunțat compania Airbus, într-un comunicat.

Zborul a fost efectuat într-un poligon de testare din nordul Europei și „a îndeplinit toate obiectivele, inclusiv o decolare independentă de pistă asistată de rachetă, manevre la diferite altitudini și viteze de până la Mach 0,8, precum și reconfigurări ale misiunii în timpul zborului”, potrivit sursei citate.

Acest debut pregătește terenul pentru teste ulterioare mai sofisticate folosind sistemul de misiune MARS (Multi-platform Autonomous Reconfigurable and Secure) dezvoltat de Airbus.

Sistemul MARS folosește un software optimizat prin inteligență artificială pentru a executa misiuni în mod autonom și pentru a coordona grupuri întregi de operațiuni. Airbus precizează că U740 Valkyrie va juca, de asemenea, un rol esențial în modernizarea avioanelor de luptă pilotate, precum Eurofighter.

„Acționând ca un «creier european» al aeronavei și asigurând un control deplin asupra software-ului, aplicațiilor de misiune, datelor și hardware-ului, MARS garantează suveranitatea națională a Germaniei și a Europei în utilizarea operațională a dronei Valkyrie”, se mai arată în comunicat.

Cum arată U740 Valkyrie de la Airbus

U740 Valkyrie are o lungime de 9,1 metri și o anvergură a aripilor de 8,2 metri. Drona dispune de un compartiment intern pentru armament și acroșaje externe pentru încărcătură sub aripi. Aparatul are o greutate maximă la decolare de aproximativ trei tone, o autonomie de peste 5.000 de kilometri și un plafon de zbor de aproximativ 13.700 de metri.

Drona U740 Valkyrie. Foto: Airbus

„Într-un mediu de amenințări tot mai complex și contestat, forțele aeriene au nevoie de masă de luptă la costuri accesibile. Prin asocierea fuzelajului testat al Kratos, ca «program de referință», cu sistemul european suveran de misiune al Airbus, suntem capabili să oferim un sistem CCA robust, suveran, accesibil și gata de luptă până la sfârșitul deceniului”, a declarat Mike Schoellhorn, CEO al Airbus Defence and Space.

El a mai precizat că Valkyrie va juca și un rol crucial în „sporirea capacităților avioanelor de luptă pilotate, cum ar fi Eurofighter, extinzându-le raza de acțiune, puterea de foc și supraviețuirea”.

De asemenea, designul dronei oferă o reziliență operațională sporită datorită capacității de lansare de pe șine, oferind în același timp opțiunea unei decolări și aterizări convenționale, de pe pistă.