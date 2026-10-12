PSD anunță prin Claudiu Manda că vrea la guvernare cu Luca Niculescu premier, Alexandru Muraru (PNL) continuă polemicile cu partidul lui Grindeanu

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat luni, 12 octombrie, că social-democrații vor la guvernare și l-a atacat iar pe premierul demis Ilie Bolojan. Pe de altă parte, vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, este de părere că „mesajele PSD nu se adresează conducerii legitime a PNL”, ci „sunt trimise peste capul acesteia, către pucişti”.

Manda și Muraru continuă scandalul prin intermediul Facebook

Cu referire la premierul demis Ilie Bolojan, care conduce Guvernul de 5 luni, Claudiu Manda a scris pe Facebook: „Alegerile anticipate nu sunt scenariul de care România are nevoie. Dar pot deveni o realitate dacă același om care blochează de cinci luni formarea unui Guvern va continua să fie mai preocupat de interesele de partid decât de problemele oamenilor”.

Și a continuat: „Am văzut și ironiile domnului Bolojan. Dar poate că, înainte să ironizeze propunerile PSD vorbind despre cornul abundenței, ar trebui să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții, după toate sacrificiile pe care le-a cerut românilor în numele unei viziuni economice pe care noi o considerăm greșită”.

Secretarul general al PSD a mai spus că românii nu sunt interesați de disputele politice, ci vor să știe când va avea țara un guvern care să relanseze economia, să susțină investițiile și să creeze locuri de muncă. Totodată, a precizat Manda, oamenii vor să știe dacă spitalele vor avea medicamente, ambulanțele combustibil și dacă pensiile și salariile vor fi plătite la timp.

Apoi a venit cu o soluție: „Iar pentru asta avem nevoie de un guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul viitor. PSD este dispus să intre la guvernare alături de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, dacă acesta vine cu un program care să schimbe direcția economică și să corecteze măsurile care au afectat veniturile românilor”.

La rândul său, vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, a continuat polemicile: „Piruetele lui Grindeanu din aceste zile, ofertele otrăvite și intoxicările lansate public au un singur scop, acela de a continua operațiunea de a rupe PNL, de a-i impune o altă direcție la conducere și de a-l neutraliza înainte de 2028. PSD încă mai crede că PNL poate fi readus, cu forța sau prin oboseală, într-o alianță politică ori electorală sau într-un proiect de guvernare comun. Iar obstacolul din calea acestui plan este Ilie Bolojan”.

Și a continuat: „De aceea mesajele PSD nu se adresează conducerii legitime a PNL. Ele sunt trimise peste capul acesteia, către puciști. PSD speră ca pesediștii din PNL să agite din nou apele și să transforme partidul, din interior, într-o anexă a PSD”.

„Fiecare cacealma a PSD, fiecare ofertă toxică e o momeală aruncată spre cei din PNL care n-au acceptat niciodată voința majorității din partid. PSD nu negociază cu PNL. Negociază împotriva lui, iar „liberalii” care lucrează în culise cu PSD își joacă cariera politică”, a conchis vicepreședintele PNL.

Luca Niculescu vrea să vină pe 15 octombrie în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El a spus foarte clar că își dorește ca acest lucru să se întâmple pe 15 octombrie.

Pe 8 octombrie, premierul desemnat a purtat primele negocieri pentru formarea noului Guvern: mai întâi cu PSD, apoi cu PNL și în final cu UDMR. Niciunul dintre cele trei partide nu a spus că nu va vota Guvernul Luca Niculescu în Parlament, dar au fost puse condiții.