Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, 12 octombrie, după negocierile cu premierul desemnat Luca Niculescu, că partidul său nu va vota un guvern cu miniştri PSD și că preferă anticipatele, cu excepția variantei unui guvern PNL-USR-UDMR.

Fritz: Vrem un guvern PNL-USR-UDMR, cu Luca Niculescu premier

„Am avut o discuţie sinceră, deschisă, cu premierul desemnat Luca Niculescu. I-am transmis ceva ce nu este o surpriză pentru nimeni, că USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în faţa alegătorilor. Rămânem consecvenţi cu ceea ce am anunţat încă înainte de moţiunea de cenzură şi înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD şi AUR. Adică nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru preţurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toţi românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniştri PSD", a spus Dominic Fritz după ce a vorbit cu premierul desemnat.

Apoi a adăugat că USR nu refuză guvernarea: „Am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranţă ceva la care ne-am uita cu mare deschidere".

El a adăugat că, din ceea ce a văzut în spațiul public, şi președintele PSD, Sorin Grindeanu, este deschis pentru o astfel de variantă.

Fritz a mai precizat că acceptă varianta rotativei, adică mai întâi un guvern PNL-USR-UDMR, iar după 6 să preia guvernarea PSD: „Am spus deja la două consultări, inclusiv la Palatul Cotroceni, că am fi de acord cu o astfel de soluţie. Tocmai de aceea am spus că suntem consecvenţi şi această ofertă rămâne pe masă".

Întrebat despre varianta ca PSD să fie primul partid care va guverna, Fritz a răspuns: „Dacă PSD va fi primul, va fi şi ultimul, pentru că PSD nu pleacă aşa uşor de la putere”.

Preşedintele USR a subliniat însă că, dacă guvernul conturat de Luca Niculescu nu adună voturile necesare, soluţia este alegerile anticipate. Acestea sunt posibile, după ce doi premieri desemnați au picat la votul din Parlament, Eugen Tomac și Siegfried Mureșan..

„Vedem că s-au îndeplinit toate condiţiile puse de Constituţie pentru alegeri anticipate, şi tocmai de aceea am spus foarte asumat şi deschis că dacă acest guvern nu reuşeşte să formeze o majoritate, încă o dată, asumată, care să nu aibă apoi o majoritate paralelă între PSD şi AUR în Parlament, atunci soluţia cea mai sănătoasă pentru ţară şi cea mai onestă faţă de cetăţeni sunt alegerile anticipate”, a mai declarat Dominic Fritz.

Luca Niculescu vrea să vină pe 15 octombrie în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El a spus foarte clar că își dorește ca acest lucru să se întâmple pe 15 octombrie.

Pe 8 octombrie, premierul desemnat a purtat primele negocieri pentru formarea noului Guvern: mai întâi cu PSD, apoi cu PNL și în final cu UDMR. Niciunul dintre cele trei partide nu a spus că nu va vota Guvernul Luca Niculescu în Parlament, dar au fost puse condiții.