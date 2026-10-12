Amenajările interioare rămân un domeniu în care experiența practică și calitatea lucrării contează foarte mult, iar specialiștii buni sunt greu de înlocuit, de la zugravi, finisori, montatori și tâmplari până la designeri de interior.

Lefurile variază de la 3.800 de lei net pe lună, cât primește un muncitor necalificat, până la 6.000 de lei net pe lună, cât încasează un designer, arată datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.

De asemenea, alte meserii sunt remunerate astfel:

- Zugrav - în medie 5.500 de lei net pe lună

- Electrician - în medie 5.200 de lei net pe lună

- Lucrător finisaje - în medie 5.000 de lei net pe lună

- Montator mobilier - în medie 5.000 de lei net pe lună

- Lăcătuș - în medie 5.000 de lei net pe lună

- Instalator - în medie 5.000 de lei net pe lună

- Tâmplar - în medie 5.000 de lei net pe lună

- Montator tâmplărie PVC - în medie 4.200 de lei net pe lună.

„În 2026, clienții sunt mai atenți la buget și compară mai mult ofertele, însă cererea pentru renovări nu a dispărut. Datele din piață arată că renovarea apartamentelor rămâne una dintre cele mai solicitate categorii de lucrări, iar proiectele de eficiență energetică au câștigat teren”, spune Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

„Pentru angajatori, provocarea este să găsească oameni care nu doar au experiență, ci pot respecta termene, pot lucra corect și pot gestiona lucrări din ce în ce mai complexe. De aici vine și diferența de venit dintre un muncitor fără specializare și un profesionist cu experiență într-o anumită meserie: cei care au o calificare și își construiesc o reputație bună pot negocia mai ușor venituri peste media domeniului, iar unii aleg să lucreze independent și să își formeze propriul portofoliu de clienți. În plus, există oportunități de carieră și în afara țării pentru meseriile din construcții și amenajări, ceea ce pune o presiune suplimentară pe angajatorii români să ofere pachete competitive”, punctează Drăghici.

15.300 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 15.300 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 7.700 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.