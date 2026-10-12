Cum se schimbă medicina estetică în 2026. Dr. Cătălina Moinescu explică de ce românii renunță la volumizările exagerate și aleg terapiile regenerative

Tranziția de la corecțiile de moment și volumizările excesive către tratamente discrete, ancorate în medicina regenerativă, reprezintă o schimbare majoră în modul în care românii își îngrijesc sănătatea și aspectul fizic. Conceptul de longevitate nu mai este o simplă tendință teoretică, ci se transformă într-o strategie medicală clară, bazată pe terapii care stimulează resursele proprii ale organismului. Schimbarea de paradigmă pune accent pe siguranță, prevenție și colaborarea dintre mai multe specialități medicale, oferind pacientului o îngrijire completă și coerentă.

Trecerea de la estetica clasică la evaluarea medicală multidisciplinară

Ieșirea din tiparele chirurgiei estetice tradiționale aduce în prim-plan o viziune integrată asupra pacientului. Un demers estetic modern nu mai tratează doar efectul vizibil, ci caută cauzele profunde ale problemelor, care pot fi de natură dermatologică, hormonală sau metabolică.

Prin colaborarea dintre dermatologie, chirurgie plastică, endocrinologie, ginecologie, medicină internă, ORL și investigații ecografice, echipele medicale pot stabili diagnostice precise și planuri terapeutice personalizate.

Dr. Cătălina Moinescu, fondatoarea clinicii UpMedical Primăverii și medic generalist, subliniază că abordarea unui pacient trebuie să fie una holistică: „Clinica UpMedical Primăverii nu este o clinică de estetică clasică, nici o clinică multidisciplinară tradițională. Este un mix între componenta amplă estetică, cu dermatologie și chirurgie plastică, dar și specialități precum endocrinologia, ginecologia, medicina internă, ORL-ul și toate tipurile de ecografie. De ce? Pentru că pacientul nu trebuie privit prin prisma unei singure specialități medicale. El trebuie privit în ansamblu”.

Totodată, comunicarea eficientă între medic și pacient rămâne pilonul central al oricărui tratament reușit, oferind persoanelor care trec pragul cabinetului garanția unui parcurs medical sigur și transparent.

„Pacientul, oamenii în general, nu caută doar un medic bun. El își dorește să fie ascultat, își dorește să înțeleagă ceea ce i se întâmplă, își dorește să întâlnească un mediu cu specialiști care comunică într-adevăr și care îi construiesc împreună un parcurs medical coerent”, a precizat dr. Cătălina Moinescu.

Ce înseamnă terapiile regenerative și biostimularea în 2026

În 2026, accentul se mută definitiv pe menținerea calității pielii, stimularea producției naturale de colagen și conservarea trăsăturilor specifice fiecărei persoane. Terapiile de biostimulare permit încetinirea procesului de îmbătrânire fără a recurge la modificări drastice de fizionomie.

Un tratament eficient este cel ale cărui rezultate oferă un aspect odihnit și luminos, fără semne evidente ale unei intervenții estetice. Aceste opțiuni atrag tot mai mulți pacienți, inclusiv bărbați, care caută soluții pentru menținerea fermității tenului și reducerea ridurilor fine fără a-și pierde expresivitatea naturală.

Fondatoarea UpMedical a explicat direcția în care evoluează domeniul în prezent: „Estetica în 2026 se bazează foarte mult pe terapii regenerative, pe terapii de biostimulare a resurselor proprii. Ceea ce înseamnă că nu mai intervenim pentru corecții de moment sau volumizare sau schimbare radicală, ci ajutăm pacientele noastre și femeile în general care apelează la astfel de proceduri să-și mențină naturalețea cât mai mult timp și trăsăturile naturale cu resursele proprii. Pentru noi, un tratament în estetică bun, eficient este acela în care nimeni nu știe că ai făcut ceva, toată lumea spune că arăți mai odihnită, mai luminoasă”.

Aceeași abordare moderată este aplicată și în cazul îngrijirii dedicate bărbaților, unde prioritățile sunt siguranța și naturalețea.

„Nouă ne plac bărbații cu trăsăturile lor masculine așa cum sunt ei. Noi nu vrem să transformăm bărbații. Le propunem tot tratamente de biostimulare. Repet, lucrăm cu resursele proprii să-și păstreze – pentru că și ei au nevoie să-și păstreze fermitatea, să-și reducă ridurile fine – fără să fie transformați sub nicio formă”, a mai declarat dr. Cătălina Moinescu.

Monitorizarea sănătății pielii și importanța prevenției

Fiind cel mai mare organ al corpului uman, pielea reflectă starea generală de sănătate a organismului. Solicitările adresate dermatologiei clinice și estetice acoperă un spectru larg de afecțiuni, de la probleme ale mucoaselor sau scalpului, până la intervenții chirurgicale complexe cu examen histopatologic.

Specialiștii recomandă realizarea unei evaluări dermatologice complete cel puțin o dată pe an, în special pentru verificarea nevilor pigmentari (alunițelor). În cazul leziunilor care prezintă suspiciuni, controalele trebuie efectuate la intervale mai scurte, stabilite de medic.