Firmele din București și Ilfov dau mai mult de jumătate din cifra de afaceri a companiilor de top din România. Un județ surpriză apare pe locul 2

Companiile din București și Ilfov domină Topul Național al Firmelor (TNF) 2026, realizat de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR). Potrivit unui comunicat de presă emis luni, acestea au generat împreună o cifră de afaceri cumulată de 159 de miliarde de euro, reprezentând 53% din totalul obținut de firmele incluse în clasament, informează News.ro.

Bucureștiul și Ilfov, pe primele locuri în clasament

„Capitala concentrează 3.413 companii clasate, care realizează o cifră de afaceri de 132,01 miliarde euro (44,08% din total) și un profit din exploatare de 11,67 miliarde euro (44%) și angajează 515.697 de salariați. Împreună cu județul Ilfov (979 de companii și 26,99 miliarde euro cifră de afaceri), Bucureștiul generează 53,09% din cifra de afaceri a clasamentului”, precizează CCIR în comunicat.

În total, 12.943 de companii din toată țara au fost incluse în primele 10 poziții din TNF 2026, realizând o cifră de afaceri cumulată de 299,47 miliarde de euro și un profit din exploatare de 26,52 miliarde de euro. Clasamentul include firme din toate cele 41 de județe ale țării și din municipiul București.

Argeș și Cluj, podium după capitală

După București și Ilfov, următoarele județe în clasament sunt Argeș, cu o cifră de afaceri de 13,37 miliarde de euro, și Cluj, care a raportat 13,01 miliarde de euro. Clujul se remarcă, de asemenea, prin numărul mare de companii clasate – 748 – și prin profitul din exploatare de 1,45 miliarde de euro. Totodată, județul găzduiește 67.992 de salariați în firmele de top, situându-se pe locul trei la acest capitol, după București și Ilfov.

Pe locurile următoare în clasament se situează județul Timiș, cu o cifră de afaceri de 10,16 miliarde de euro, și Bacău, cu 8,47 miliarde de euro. Timișul are, la rândul său, un număr semnificativ de companii clasate: 526, angajând 64.995 de persoane.

Sibiu, lider la rentabilitate

În ceea ce privește rentabilitatea, județul Sibiu se află pe primul loc, cu o rată a profitului din exploatare de 20,3%, de peste două ori mai mare decât media națională a clasamentului, care este de 8,86%. Companiile din Sibiu au generat un profit din exploatare de 1,24 miliarde de euro, la o cifră de afaceri de 6,11 miliarde de euro.

Printre județele cu rate ridicate ale profitului din exploatare se numără și Neamț (14%), Iași (12,4%) și Cluj (11,1%), conform datelor CCIR.

Giurgiu, lider la cifra de afaceri pe salariat

Pe de altă parte, județul Giurgiu se remarcă prin cea mai ridicată valoare a cifrei de afaceri pe salariat, cu aproximativ 294.000 de euro. Alte județe cu performanțe similare sunt Argeș (293.700 de euro), Ilfov (287.100 de euro) și Constanța (285.900 de euro), toate depășind media națională de 218.000 de euro pe salariat.

Metodologia clasamentului