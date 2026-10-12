Susține Susține

Cum să aplici corect tușul de ochi. Ghid pentru începători în funcție de forma ochilor

Cristina Țapu
Cristina Țapu
Jurnalist
Comentează
Ochi albastru machiaj cu tus
Machiaj cu tuș
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Aplicarea tușului de ochi (eyeliner) este considerată de mulți una dintre cele mai dificile tehnici de machiaj. O linie trasată greșit, o mână care tremură sau o formă care nu favorizează trăsăturile naturale pot transforma rapid un machiaj spectaculos într-un eșec plin de pete. Iată cum să alegi produsul potrivit, cum să pregătești pleoapa, tehnica pas cu pas de aplicare și machiajul ideal în funcție de forma ochilor tăi!

Cuprins:

Ce tip de tuș să alegi dacă ești începător

Înainte de a trece la aplicarea propriu-zisă, este esențial să alegi textura și formula potrivită nivelului tău de experiență. Piața produselor de machiaj oferă numeroase opțiuni, însă fiecare vine cu avantaje și provocări specifice.

Tușul tip cariocă (Felt-tip Eyeliner)

Puncte tari: Este cel mai ușor de controlat de către începători. Vârful flexibil sau ferm permite trasarea unor linii precise fără efort.

Recomandat pentru: Tehnica cat-eye, linii subțiri și codițe uniforme.

Tușul lichid cu pensulă fină

Puncte tari: Oferă o pigmentare intensă și un finisaj foarte precis.

Provocări: Necesită o mână foarte stabilă; uscarea poate dura câteva secunde, având risc de amprentare pe pleoapă.

Recomandat pentru: Utilizatori intermediari și avansați.

Tușul gel (la borcănaș)

Puncte tari: Are o textură cremoasă, rezistentă la apă și oferă timp de estompare înainte de a se fixa.

Se aplică cu: O pensulă teșită (angled brush).

Recomandat pentru: Machiaj smokey, linii groase sau persoane cărora le tremură mâna (pensula teșită oferă stabilitate sporită).

Creionul dermatograf (Pencil Eyeliner)

Puncte tari: Este cel mai iertător cu greșelile. Poate fi estompat ușor cu o pensulă pentru un efect difuz.

Recomandat pentru: Machiajul zilnic, linia apei (waterline) și învățarea formei codiței.

Care este factorul esențial în aplicarea corectă a tușului

Unul dintre principalele motive pentru care tușul se întinde, se adună în pliul ochilor sau dispare după doar câteva ore este lipsa pregătirii corespunzătoare a pielii. Pleoapele secretă sebum în mod natural, ceea ce destabilizează formulele cosmeticelor. Așadar, iată care sunt pașii pe care trebuie să îi respecți dacă vrei ca tușul să se așeze bine pe pleoapă!

Curățarea: Asigură-te că pleoapa este curată și uscată, fără urme de creme sau uleiuri de față.

Aplicarea primerului: Un primer pentru fardul de ochi uniformizează textura pielii și creează o barieră mată care fixează tușul pe parcursul întregii zile.

Setarea cu pudră sau fard: Chiar dacă nu dorești un machiaj complex al ochilor, aplică un strat fin de pudră translucidă sau un fard mat într-o nuanță apropiată de tonul pielii pe toată pleoapa mobilă.

Trucuri pentru aplicarea ușoară a tușului de ochi

Dacă încerci să trasezi o linie continuă dintr-o singură mișcare din aer, șansele de a greși sunt extrem de mari. Profesioniștii folosesc tehnici de ancorare:

Sprijină cotul: Așază cotul pe o suprafață plană (masă sau birou) pentru a elimina tremurul brațului.

Ancorează degetul mic: Pune degetul mic pe obraz pentru a obține un punct suplimentar de sprijin în timp ce ții carioca sau pensula.

Nu trage de pielea ochiului! Una dintre cele mai frecvente greșeli este întinderea pleoapei spre tâmplă în timpul aplicării. Când eliberezi pielea, linia trasată își va schimba complet forma și va arăta deformată.

Privește în jos: Așază oglinda la nivelul pieptului și privește în jos, lăsând pleoapa semi-închisă, dar fără a închide complet ochiul.

Ghid de aplicare a tușului în funcție de forma ochilor

Nu există o linie de tuș universal valabilă. Pentru a obține un efect de alungire și lifting, forma liniei trebuie adaptată la anatomia ochilor tăi.

Principalele forme ale ochilor. Imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale
Principalele forme ale ochilor. Imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale

Cum aplici tușul pe ochii migdalați

Ochii migdalați sunt simetrici și au colțurile exterioare ușor ridicate. Aceasta este forma ideală pentru orice tip de linie de tuș.

Începe cu o linie extrem de subțire în colțul intern al ochiului.

Îngroașă treptat linia pe măsură ce te apropieți de treimea exterioară a genelor.

Trasează codița continuând linia naturală a genelor inferioare în sus, către tâmplă.

Unește codița cu linia de pe pleoapă și umple spațiul gol.

Cum aplici tușul pe ochii cu pleoapă căzută

La ochii cu pleoapă căzută, pliul de piele acoperă parțial sau total pleoapa mobilă atunci când ochiul este deschis. Dacă aplici o linie clasică, codița va dispărea în pliu sau va arăta întreruptă.

Privește drept în oglindă, cu ochii complet deschiși și relaxați. Nu ridica sprâncenele!

Trasează linia exterioară a codiței trecând direct peste pliul de piele.

Conectează vârful codiței înapoi spre baza genelor, creând o formă de diamant sau de aripă de liliac când ochiul este închis.

Când închizi ochiul, vei observa o curbă spectaculoasă, dar când deschizi ochiul, linia va arăta perfect dreaptă și continuă.

Menține linia de pe pleoapa mobilă cât mai subțire posibil pentru a nu micșora vizual ochiul.

Cum aplici tușul pe ochii rotunzi

Ochii rotunzi au o înălțime pronunțată, iar albul ochiului este adesea vizibil sub iris. Scopul machiajului este de a alungi privirea și de a crea efectul de migdală.

Evită să aplici tuș gros în centrul ochiului, deoarece acest lucru va accentua forma rotundă.

Începe aplicarea de la jumătatea pleoapei sau chiar de la treimea exterioară.

Trasează o codiță mai lungă și mai orizontală (în loc să o orientezi abrupt în sus).

Poți aplica creion dermatograf pe linia apei superioare pentru a îndesi vizual genele fără a ocupa spațiu din pleoapa mobilă.

Cum aplici tușul pe ochii descendenți

Ochii descendenți au colțurile exterioare orientate ușor în jos. Un tuș aplicat greșit poate accentua aspectul obosit al privirii.

Găsește punctul cel mai de jos al pleoapei superioare. Linia ta de tuș trebuie să înceapă să urce înainte de a ajunge în colțul exterior fizic al ochiului.

Trasează codița orientată ferm în sus, către capătul sprâncenei.

Menține linia din colțul exterior mai groasă pentru a crea un efect vizual de lifting.

Nu aplica tuș sau mascara pe genele inferioare în treimea exterioară, pentru a nu trage privirea în jos.

Cum aplici tușul pe ochii afundați

Ochii afundați sunt poziționați mai adânc în orbită, ceea ce face ca osul sprâncenei să fie mai proeminent.

Spațiul de pe pleoapa mobilă este prețios: trasează o linie micro-subțire, chiar la rădăcina genelor.

Concentrează grosimea tușului și codița exclusiv la colțul exterior.

Folosește nuanțe de maro închis sau grafit dacă negrul intens pare prea dur pentru trăsăturile tale.

Cum aplici tușul în patru pași simpli, indiferent de forma ochilor

Dacă întâmpini dificultăți în trasarea unei linii drepte, folosește metoda punctului.

Pasul 1: Privește drept în oglindă și marchează cu vârful tușului 3-4 puncte mici de-a lungul liniei genelor.

Pasul 2: Stabilește unghiul codiței. Plasează un punct acolo unde dorești să se termine codița (orientează-te după linia care unește colțul exterior al ochiului cu capătul sprâncenei).

Pasul 3: Unește punctele cu mișcări scurte și ușoare, fără a apăsa tare pe pensulă.

Pasul 4: Verifică simetria ambilor ochi înainte de a îngroșa linia sau de a umple codița.

Cum corectezi greșelile fără să ștergi tot machiajul?

Greșelile sunt inevitabile, mai ales la început. Nu este nevoie să te demachiezi complet dacă linia a ieșit strâmbă sau prea groasă. Iată cum le poți remedia fără să pornești tot procesul de la capăt!

Apă micelară și bețișor de urechi: Înmoaie un bețișor de bumbac cu vârf ascuțit în apă micelară (asigură-te că nu este pe bază de ulei). Stoarce excesul și șterge cu grijă marginea strâmbă a codiței.

Corector și pensulă plată: Așază o cantitate mică de corector (concealer) pe o pensulă plată, sintetică. Trasează o linie fermă chiar sub codița de tuș pentru a o defini și a-i da un aspect extrem de ascuțit (sharp).

Banda adezivă: Lipște o bucată mică de bandă adezivă de la colțul ochiului spre tâmplă (reduce aderența benzii lipind-o de câteva ori pe mână înainte). Trasează tușul peste margine, iar când vei îndepărta banda, vei obține o linie perfect dreaptă.

Întrebări frecvente despre aplicarea tușului

De ce se întinde tușul pe parcursul zilei?

Uleiurile naturale ale pielii sau folosirea unor creme de ochi prea grase înainte de machiaj dizolvă formula tușului. Folosește întotdeauna un primer matifiant și optează pentru formule waterproof (rezistente la apă).

Cum obțin simetria perfectă între ambii ochi?

Nimeni nu are ochii perfect simetrici. Cheia este să trasezi mai întâi codițele la ambii ochi înainte de a completa linia de pe pleoapă. Verifică mereu simetria privind drept în oglindă, nu cu capul înclinat.

Cum alegi nuanța potrivită de tuș în funcție de tonul pielii

Nuanțe de tuș pentru tenul deschis sau porțelan

Pe un ten foarte deschis sau de porțelan, negrul intens poate părea uneori prea dur pentru un machiaj de zi. Pentru un aspect natural, o opțiune excelentă este tușul maro ciocolatiu sau griul antracit, care oferă definire fără să încarce trăsăturile.

Dacă ai tenul deschis și un subton rece, nuanțele de prună, violet închis sau albastru marin îți vor lumina privirea, în timp ce un subton cald va străluci alături de tușuri în tonuri de bronz, aramiu sau maro cald.

Nuanțe de tuș pentru tenul mediu

Tenul mediu este extrem de versatil și suportă o gamă largă de pigmenți, de la tonuri pământii bogate până la culori vibrante. Negrul intens arată impecabil pe acest tip de ten, dar nuanțele de maro espresso sau cicoare adaugă o profunzime deosebită.

Pentru un subton rece mediu, optează cu încredere pentru verde smarald, albastru regal sau violet închis. În schimb, dacă tenul tău mediu are un subton cald, nuanțele de aramiu intensiv, bronz auriu, teracotă și verde măsliniu îți vor pune în valoare strălucirea naturală.

Nuanțe de tuș pentru tenul măsliniu

Tenul măsliniu are un subton natural gălbui-verzui sau neutru, motiv pentru care scopul machiajului este să aducă luminozitate privirii. Nuanțele de maro închis cu reflexii calde sunt ideale pentru zi.

Tușul verde mosc sau măsliniu metalizat se contopește superb cu pigmenții pielii, iar bronzul, chihlimbarul și burgundy-ul creează un contrast spectaculos cu verdele natural al tenului. Este recomandat să eviți albastrul pastel sau griul pal, deoarece acestea pot face tenul măsliniu să arate tern sau obosit.

Nuanțe de tuș pentru tenul închis

Pielea închisă la culoare sau profundă susține minunat pigmenții foarte saturați, culorile intense și texturile metalice. Negrul carbon este esențial pe un ten închis pentru a crea definire reală și un contrast vizibil, iar ciocolata neagră mată oferă un finisaj catifelat.

Pe acest tip de ten, tușurile metalice în nuanțe de aur pur, bronz intens și aramiu arată spectaculos. De asemenea, pigmenții puternici precum albastrul cobalt, turcoazul saturat și violetul intens ies minunat în evidență pe o piele închisă.

Stăpânirea tehnicii de aplicare a tușului de ochi necesită răbdare, exercițiu și adaptare la propria fizionomie. Nu te descuraja dacă primele încercări nu sunt ideale. Experimentează cu diferite texturi, identifică forma ochilor tăi și folosește trucurile de corectare pentru a obține treptat un machiaj impecabil și de durată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: evergreen curiozități Sfaturi utile
Parteneri
Ce femeie superbă! Cine este, de fapt, și cum arată soția lui Nicolae Bănicioiu (47 de ani), fostul ministru al Sănătății. Cei doi tocmai și-au botezat tripleții, pe Petru, Ioan și Matei
Viva.ro
Ce femeie superbă! Cine este, de fapt, și cum arată soția lui Nicolae Bănicioiu (47 de ani), fostul ministru al Sănătății. Cei doi tocmai și-au botezat tripleții, pe Petru, Ioan și Matei
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Unica.ro
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
Gsp.ro
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
Gsp.ro
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Avantaje.ro
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
Imaginea surprinde o persoană care înaintează cu greu printr-o ploaie torențială pe stradă, protejându-se cu o umbrelă albastră sub un cer întunecat.
Știri România
15:00
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea în intervalul 12-25 octombrie 2026
Masini confiscate de politia de frontiera în weekendul 10-11 octombrie 2026
Știri România
14:09
Trei șoferi români au rămas în weekend fără mașinile de peste 81.000 de euro. Ce au descoperit polițiștii de frontieră
Parteneri
PSD, prins între electoratul AUR și statutul pro-european. Ce dezvăluie susținerea pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Adevarul.ro
PSD, prins între electoratul AUR și statutul pro-european. Ce dezvăluie susținerea pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Gică Hagi, indemnizație de la stat! Câți bani primesc jucătorii Stelei de la Sevilla care au câștigat Cupa Campionilor Europeni
Fanatik.ro
Gică Hagi, indemnizație de la stat! Câți bani primesc jucătorii Stelei de la Sevilla care au câștigat Cupa Campionilor Europeni
Franța se împrumută la dobânzi apropiate de 5%. Tensiunile bugetare slăbesc euro
Financiarul.ro
Franța se împrumută la dobânzi apropiate de 5%. Tensiunile bugetare slăbesc euro
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Dan Negru | sursa foto: Facebook
Stiri Mondene
15:23
Cum au apărut Dan Negru și soția sa, Codruța, în biserică: „De aici vine rolul nașului”
Gabriel Torje la Asia Express
Stiri Mondene
15:06
Ultimele cuvinte pe care tatăl lui Gabriel Torje i le-a spus acestuia, înainte să moară. Confesiune emoționantă făcută de concurentul de la „Asia Express”
Parteneri
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
Tvmania.libertatea.ro
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Redactia.ro
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
De nerecunoscut! Dacia Spring, tunată cu elemente din inspirate din lumea curselor! Cum arată modelul germanilor
Gsp.ro
O nouă mașină în România » Costă sub 30.000 de euro și a fost prezentată la Salonul Auto București
Parteneri
Poveste de dragoste în perioada comunistă. Cum a păcălit Securitatea o tânără româncă îndrăgostită de un englez
Mediafax.ro
Poveste de dragoste în perioada comunistă. Cum a păcălit Securitatea o tânără româncă îndrăgostită de un englez
Soarta lui Călin Georgescu a fost decisă! Marți va...
Stirilekanald.ro
Soarta lui Călin Georgescu a fost decisă! Marți va...
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Cine sunt tinerii morţi în accidentul din Mihăeşti. Tânărul de 25 de ani a intrat pe contrasens într-o curbă
Observatornews.ro
Cine sunt tinerii morţi în accidentul din Mihăeşti. Tânărul de 25 de ani a intrat pe contrasens într-o curbă
S-a stins din viață un renumit asistent medical din Târgu Jiu! O tânără a rămas orfană de tată, după ce Gabriel a sfârșit în mod fulgerător
Kanald.ro
S-a stins din viață un renumit asistent medical din Târgu Jiu! O tânără a rămas orfană de tată, după ce Gabriel a sfârșit în mod fulgerător
POLITIC
Sorin Grindeanu în timpul unei conferințe de presă la sediul PSD
Politică
14:55
PSD condiționează votul pentru Guvernul Luca Niculescu dacă acesta reușeste să convingă PNL și UDMR să-l sprijine
Luca Niculescu, îmbrăcat într-un sacou negru, o cămașă albă și o cravată neagră cu buline albe, ținând mâinile apropiate de corp și în fața trunchiului, cu o foaie de hârtie în mână
Politică
06:23
Luca Niculescu continuă consultările pentru formarea Guvernului. Programul întâlnirilor de luni și data la care va fi prezentată lista miniștrilor
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
L-au dat afară după a treia înfrângere la rând: antrenorul și-a luat deja rămas-bun! Claudiu Niculescu, favorit să-i ia locul
Fanatik.ro
L-au dat afară după a treia înfrângere la rând: antrenorul și-a luat deja rămas-bun! Claudiu Niculescu, favorit să-i ia locul
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
16:09
Directorul unui oficiu poștal este acuzat că a furat 150.000 de euro de la un cuplu de pensionari, în Italia
Știri Externe
16:00
În 1967, un bărbat a construit o casă din mii de sticle aruncate. Acum, construcția a devenit muzeu și atrage turiști, în Australia
Știri Externe
15:59
Kremlinul îi răspunde lui Zelenski și se arată dispus să oprească atacurile pentru o singură zi, dar nu comentează „armistițiul energetic” anunțat de Trump
Analiză
Politică
15:58
Cacealmaua partidelor pentru (re)venirea la guvernare. Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat al nimănui
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
08:19
Închiderea balconului sau unirea cu sufrageria fără autorizație dublează impozitul pe apartament din 2026
Știri Externe
08:19
Departamentul de Stat al SUA, somat să facă publice detaliile călătoriei ambasadoarei Guilfoyle în România și presupusa implicare în căderea Guvernului Bolojan
Știri România
11 oct.
Ce pensie primesc românii care nu au stagiul minim de cotizare de 15 ani și ce opțiuni au
Locuri de muncă
11:00
Ce salarii se câștigă în renovări și amenajări interioare. Cât primesc un zugrav vs un instalator vs un tâmplar
Ochi albastru machiaj cu tus
Lifestyle
15:00
Cum să aplici corect tușul de ochi. Ghid pentru începători în funcție de forma ochilor
Un bărbat îmbrăcat în pantaloni scurți albaștri și cu o pălărie stă întins pe sparte, pe o plajă, cu fața spre ocean
Cultură și Vacanțe
14:00
Cele 10 plaje din Europa unde e suficient de cald în octombrie și poți face plajă ca în plin sezon
catalina-moinescu-fondatoare-clinica-upmedical
Interviu
Lifestyle
13:36
Cum se schimbă medicina estetică în 2026. Dr. Cătălina Moinescu explică de ce românii renunță la volumizările exagerate și aleg terapiile regenerative
o persoană care folosește un laptop pentru a efectua o rezervare online, ținând un card de credit într-o mână și tastând cu cealaltă
Cultură și Vacanțe
13:14
7 tipuri de vacanțe ideale pentru cei care urăsc să își planifice călătoriile, recomandate de experții în turism
Arilje, Serbia
Lifestyle
12:23
A găsit un cufăr vechi în pod, iar când a văzut ce era înăuntru, a rămas fără cuvinte și a vândut casa în mai puțin de 10 zile
Cât timp se fierb cartofii pentru piure
Lifestyle
11 oct.
Cât timp se fierb cartofii pentru un piure reușit
Dafin, cimbru și mărar
Lifestyle
10 oct.
Cum se conservă frunzele de dafin, cimbru și mărar pentru iarnă
Ce este zona 2 de efort în timpul antrenamentelor
Lifestyle
17 sept.
Ce este zona 2 de efort și de ce e cea mai bună pentru arderea grăsimilor
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Lifestyle
23 sept.
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Grupul Ahold Delhaize, proprietarul rețelelor Mega Image și Profi, se confruntă cu o problemă de securitate cibernetică. Foto: Profimedia
Știri România
13:52
Mega Image și Profi atacate cibernetic: magazinele rămân deschise, ce se întâmplă cu cumpărăturile
S-a deschis pasajul DN3 de pe A0
Știri România
13:27
S-a deschis pasajul DN3 peste A0, ultima piedică majoră în calea loturilor 3 și 4 de pe autostradă
Femeie ascunsa intr-un camion
Știri România
13:06
Cum a fugit o româncă de 28 de ani din România lui Ceaușescu ascunsă în camionul logodnicului
Un TIR care circulă pe șosea
Știri România
12:53
Aplicația TollRo continuă să facă probleme: segmente de drum lipsă și timpi uriași de așteptare. Ce vor transportatorii
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
11:40
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
sistem-energie-curent-baterii
Opinii
10:25
Eficiență sau Supraviețuire? Noua arhitectură energetică a României în fața riscurilor hibride și geopolitice
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Opinii
11 oct.
Noul PNL: Good Bye, USA și Deutschland Uber Alles?
Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Hepta
Opinii
11 oct.
Cinci luni de criză. Patru nominalizări. Nimeni nu s-a mișcat nici măcar un centimetru
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu