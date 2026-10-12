Trump promovează motorina lui Putin degeaba. Barilul de petrol s-a scumpit din nou din cauza ultimelor atacuri din Orientul Mijlociu

Preţurile petrolului au crescut luni, 12 octombrie, cu aproximativ 2%, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele două săptămâni, pe fondul atacurilor efectuate de rebelii din Yemen asupra Arabiei Saudite şi noilor riscuri la adresa transporturilor de țiței prin strâmtoarea Ormuz, relatează Reuters.

Tensiunile din Orientul Mijlociu arată că au impact mai mare asupra prețurilor petrolului decât atacurile efectuate de ucraineni asupra rafinăriilor din Rusia. Într-un weekend în care Ucraina nu a atacat deloc vreo instalație energetică din Rusia și marcat de anunțul lui Trump privind reluarea exporturilor de motorină rusească în SUA, prețurile la petrol nu au scăzut, ci, dimpotrivă, s-au majorat pe fondul atacurilor asupra Arabiei Saudite.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,04 dolari, sau 2%, la 106,76 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 29 septembrie. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 1,84 dolari, adică tot cu 2%, la 93,69 dolari pe baril.

Rebelii houthi din Yemen, aliaţi ai regimului din Iran, atacă de câteva zile aeroportul din Riad și alte obiective din Arabia Saudită. Aceste atacuri s-au soldat cu cel puțin 13 morţi şi peste 300 de răniţi.

În paralel, două petroliere au fost atacate și avariate în apropierea Omanului, în strâmtoarea Ormuz, amplificând temerile privind securitatea exporturilor în regiune.

Pe piaţa produselor rafinate, cotaţiile motorinei europene au scăzut cu 2,3%. Moscova a relaxat parţial restricţiile la export, permiţând livrarea a aproximativ 500.000 de tone, însă analiştii consideră că nu va exista niciun impact asupra prețurilor.