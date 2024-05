Întrebat de jurnalişti despre costurile electorale ale declaraţiei pe care făcut-o la finalul lunii aprilie referitoare la Moldova, Marcel Ciolacu a spus că, din postura de premier, nu trebuia să facă acea afirmaţie.

„Ştiţi că eu am mai vândut şi Ardealul. Şi cred că a fost unul dintre momentele cele mai dificile ale mele ca om politic când am vândut Ardealul şi s-a dovedit a fi o minciună. Nu are rost să intru în detaliile glumelor pe care le facem cu toţii şi nu cred că dumneavoastră n-aţi zis vreodată bancuri cu ardeleni, cu olteni, face parte din spiritul românesc. Cu adevărat, ce regret e că din funcţia de prim-ministru n-ar fi trebuit să fac acest lucru şi a fost interpretat. Dar diferenţa între ce facem efectiv şi o glumă nepotrivită e una foarte mare”, a afirmat Ciolacu, citat de News.ro.

Premierul a mai susținut că niciodată de la Revoluţie încoace un guvern nu a direcţionat mai multe fonduri pentru Moldova, cum o face actualul Executiv.

Declarația care a stânit un val de critici

Pe 25 aprilie, la Timișoara, Marcel Ciolacu a declarat, într-un răspuns la o întrebare a presei despre reforma administrativă privind regionalizarea României, că „Buzăul nu e în Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți!”.

„Asta e, a venit bănățeanul de Grindeanu să facă autostradă în Moldova. Buzăul nu e în Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți”, a spus Ciolacu.

Declarația făcută de premier a stânit un val de critici, inclusiv apeluri la demisie.

„Cu asemenea afirmaţii iresponsabile cu trimitere la cetăţenii din regiunea Moldovei, domnul Marcel Ciolacu nu mai poate ocupa funcţia de prim-ministru al României. Prezenţa domnului Ciolacu în fruntea Guvernului este o jignire la adresa acestei ţări”, a transmis la acel moment asociația civică Mişcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM).

Premierul a revenit ulterior, pe Facebook, spunând că nu a vrut să îi jignească pe moldoveni, pentru că „înainte de orice sunt român”, iar mama lui era din Tecuci.

„Văd că s-a interpretat o glumǎ pe care am făcut-o în Timişoara şi unii încearcă să o speculeze politic. Nu a fost nimic peiorativ. Dacă cineva s-a simţit jignit îmi cer scuze, nu asta mi-am dorit”, a spus liderul PSD, pe 26 aprilie, pe Facebook.



