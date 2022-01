Răzvan Lucescu, 52 de ani, a povestit în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, un episod din viața sa care are legătură cu tatăl său, la fel de cunoscutul Mircea Lucescu, 76 de ani.

Un detaliu de care actualul antrenor al lui PAOK Salonic a recunoscut că i-a fost rușine. Se întâmpla imediat după Revoluția din 1989, când se deschiseseră granițele, iar Il Luce ajunsese în Italia, la Pisa, construindu-și un nume în Il Calcio, dar și începând să câștige sume impresionante.

Momentul de rușine teribilă

„În 1991, după Revoluție, după primul an al tatălui meu în Italia ca antrenor, el a strâns niște bani pentru o investiție. Mi-a zis și mie unde sunt banii, iar eu am luat de acolo o sumă fără să-i spun. Când s-a întâlnit cu prietenii lui pentru a stabili ce e de făcut cu acei bani, l-am chemat pe unul dintre ei și i-am zis cât am luat. I-am promis că-i pun la loc mâine, doar voiam să mă ajute. Numai că un alt prieten prezent la masă a înțeles că ceva nu e în regulă. Iar tata s-a prins și el: «Răzvan, aici sunt mai puțini bani!». Am înghețat, m-am simțit groaznic, a fost un lucru la care nu m-am așteptat, înfiorător m-am simțit, o rușine incredibilă!”, a povestit Răzvan.

„Cred că eu sunt cel mai iubit bărbat din familie”

Pe durata emisiunii-maraton, Lucescu junior a vorbit despre relația cu tatăl său, acum antrenor la Dinamo Kiev, multipla campioană a Ucrainei, dar și cu familia sa. Fost campion al Greciei și al Asiei, Răzvan s-a amuzat vizavi de un subiect: cine este cel mai iubit bărbat al familiei Lucescu.

„Probabil, eu sunt cel mai iubit din familia Lucescu. Pe undeva e normal. Este mama, este soția, este fata, am mai multe persoane decât tata în contact prea direct. Mi se pare ceva care vine natural. Probabil, soția mea îl iubește mai mult pe Matei, fiul nostru, decât pe mine”, a spus bărbatul de 52 de ani.

„Sunt un tip banal, îmi place să stau singur”

Care este în prezent legătura dintre Răzvan și Mircea Lucescu?

„Nu mai am nevoie de ceva vreme de aprobarea lui Mircea Lucescu, dar am nevoie de tatăl meu, de prezența lui. Nu vorbesc foarte des cu el. Dar vorbesc cu ceilalți din familie. Sunt un tip banal, poate, îmi place să stau singur, îmi găsesc relaxarea și plăcerile în lucruri simple și normale, în a citi ceva, în a sta în fața televizorului, în a vedea meciuri, mi-e mult mai greu să stau la telefon”, a comentat Răzvan.

„Nu mi-am propus să-l depășesc pe tata. Mi-am descoperit pasiunea uriașă pentru fotbal prin tatăl meu. Trăiesc cu gândul la meciul viitor, nu la ceea ce a făcut tata sau ce aș putea face după. Sunt mândru că amândoi am avut succes în această meserie”, a conchis Lucescu junior.

