Monica Anghel, cântăreață și antreprenoare de succes. Conduce afacerea familiei

Publicul și fanii ei sunt obișnuiți cu artista Monica Anghel, cu vedeta care urcă pe scenă și captează atenția tuturor cu talentul său înnăscut. Cântăreața este însă și antreprenoare.

Monica Anghel conduce afacerea familiei. Au accesat fonduri europene și au renovat conacul familiei pe care l-au transformat într-o pensiune. Acesta e situat în Argeș.

„Este conacul familiei, am folosit fonduri europene. E în zona Argeșului, este o zonă de vis, acolo băiețelul meu se bucură de natură. Fiul meu se bucură de toți gușterii, am fost și la căprițe și am muls și capra pentru prima dată. Ne-am împrietenit și cu cățeii din sat. De sărbători am fost acolo, am stat trei săptămâni, pentru că Aviv a fost cu școala online.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Eu cred ca așa trebuie să crească toți copiii, dar evident că a mai stat și pe telefon, și pe tabletă, dar când am fost eu ocupată”, a relatat Monica Anghel la „Vorbește lumea”, la Pro TV.

Conacul boieresc are opt camere, fiecare cu baie proprie, TV, radio, internet prin wi-fi şi parcare supravegheată video.

Citeşte şi:

Întâlnire de gradul trei: prințul austriac a deschis ușa casei, i-a văzut pe ziariștii români și a zis „Nu!”

Cum a ajuns o expoziție despre „fenomenul Caritas” să fie blocată de primăria lui Boc

Zeci de morți și răniți, între care și copii, după atacurile cu rachete din Israel și Fâșia Gaza

PARTENERI - GSP.RO Țara în care Ilie Dumitrescu a refuzat să meargă, indiferent de câștigul financiar: "Nu poţi să stai cu o femeie de vorbă. Nu poţi să faci nimic"

Playtech.ro Andrei Baciu, avertisment BREAKING despre vaccinarea anti-Covid-19: “Nu există nicio recomandare în acest sens”

Observatornews.ro Grecia a pus o recompensă de 300.000 de euro pe capetele criminalilor care au ucis-o pe studenta britanică Caroline Crouch, în fața copilului ei

HOROSCOP Horoscop 12 mai 2021. Leii au acces la alt fel de informații, poate chiar unele cu totul noi pentru ei

Știrileprotv.ro Panică într-o instituție din Orșova. Jandarmii au intervenit pentru a îndepărta o viperă ascunsă într-un birou. FOTO

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca (Publicitate)