Monica Bârlădeanu a făcut dezvăluiri incredibile, în urmă cu puțin timp. Actrița a făcut precizări despre criteriile pe care trebuie să le îndeplinească bărbatul din viața ei. În prezent, aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Valeriu Gheorghită.

„Cred că societatea asta este obișnuită, sau a propus un tipar de femeie foarte obișnuită, ca bărbatul să fie o rezolvare și un răspuns la nevoile personale, să îi rezolve probleme, să îi cumpere mașină, să îi cumpere garderoba, să o ducă în vacanțe.

Eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile astea, le am, muncesc pentru ele. Mie mi se pare că tipul de femeie care sunt eu este că aleg să spun «DA» unui bărbat pentru că îl vreau, nu pentru că am nevoie de el. Nu am nevoie nici măcar să îmi rezolve problemele emoționale”, a dezvăluit Monica Bârlădeanu, recent, în cadrul unui podcast, potrivit Spynews.

Alimentul la care a renunțat Monica Bârlădeanu pentru a-și menține silueta

Monica Bârlădeanu, în vârstă de 44 de ani, se menține într-o formă de invidiat și a dezvăluit care este secretul ei. Actrița din serialul „Groapa” a renunțat la anumite alimente și se simte perfect.

„Dulciurile de orice fel.

E foarte adevărat că nici n-a fost greu, pentru că îmi plac mai degrabă alimentele sărate decât cele dulci. Dacă trebuie să ies repede pe uşă dimineaţa, o felie de pâine de secară, prăjită, fără gluten, cu avocado”, a declarat Monica Bârlădeanu, în cadrul unei emisiuni, potrivit Click.

Desigur, vedeta a venit cu mai multe dezvăluiri despre dieta pe care o are. „Dacă am timp, îmi place ritualul omletei.

La prânz, dacă am o întâlnire, comand o salată consistentă (cea cu ton e favorita mea) sau un carpaccio de vită, iar seara, un peşte cu broccoli la aburi. Asta nu înseamnă că nu fac şi derogări din când în când”, a declarat Monica Bârlădeanu.