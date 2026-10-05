Monica Bîrlădeanu i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă soțului ei, Valeriu Gheorghiță, la doi ani de la nunta lor de poveste de la Palatul Snagov.

Monica Bîrlădeanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, medicul Valeriu Gheorghiță. La doi ani de la momentul în care au făcut pasul cel mare și și-au unit destinele într-un cadru de poveste, îndrăgita actriță a transmis un mesaj emoționant în mediul online, arătând încă o dată cât de puternică este legătura dintre ei.

Monica Bîrlădeanu, declarație de dragoste pentru Valeriu Gheorghiță la doi ani de la nuntă

Sărbătorind împlinirea celor doi ani de căsnicie, Monica Bîrlădeanu a dorit să împărtășească bucuria acestui moment special și cu susținătorii ei din mediul online. actrița a publicat un mesaj special pentru partenerul ei de viață.

„Sunt doi ani de la momentul acesta. Te-aș alege din nou și mereu, în fiecare zi, în orice situație. Să ne dea Dumnezeu viață lungă împreună, până la capăt. Love”, a fost declarația făcută de Monica Bîrlădeanu.

O relație discretă, devenită căsnicie

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea mondenă. Medicul a devenit cunoscut publicului larg în perioada în care a fost coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID-19, iar relația cu actrița a fost păstrată discretă la început.