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Monica Bîrlădeanu i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă soțului ei, Valeriu Gheorghiță, la doi ani de la nunta lor de poveste de la Palatul Snagov.
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Monica Bîrlădeanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, medicul Valeriu Gheorghiță. La doi ani de la momentul în care au făcut pasul cel mare și și-au unit destinele într-un cadru de poveste, îndrăgita actriță a transmis un mesaj emoționant în mediul online, arătând încă o dată cât de puternică este legătura dintre ei.
Sărbătorind împlinirea celor doi ani de căsnicie, Monica Bîrlădeanu a dorit să împărtășească bucuria acestui moment special și cu susținătorii ei din mediul online. actrița a publicat un mesaj special pentru partenerul ei de viață.
„Sunt doi ani de la momentul acesta. Te-aș alege din nou și mereu, în fiecare zi, în orice situație. Să ne dea Dumnezeu viață lungă împreună, până la capăt. Love”, a fost declarația făcută de Monica Bîrlădeanu.
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea mondenă. Medicul a devenit cunoscut publicului larg în perioada în care a fost coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID-19, iar relația cu actrița a fost păstrată discretă la început.
Monica Bîrlădeanu a confirmat relația cu Valeriu Gheorghiță, după ce s-a speculat că acesta ar fi fost căsătorit. „Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățisez tare!”,a precizat actrița în acea perioadă.