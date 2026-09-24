După ce a divorțat de Irinel Columbeanu, Monica Gabor a început o relație cu afaceristul Mr. Pink și s-a mutat alături de acesta în SUA, acolo unde trăiește și în prezent.

În Statele Unite ale Americii a ajuns și Irina Columbeanu, fiica pe care Monica Gabor o are cu Irinel Columbeanu, pentru ca tânăra să aibă parte de o viață mai liniștită și mai bună, după ce fostul afacerist român și-a pierdut toată averea și a rămas fără bani.

Din câte se pare, Monica Gabor a încercat să aibă mai multe afaceri peste Ocean, însă niciuna dintre acestea nu a reușit să fie una de succes. Mai exact, ea a creat inițial, cu ajutorul lui Mr. Pink, o aplicație de live-streaming, care se dorea a rivaliza cu platformele de social media, însă această încercare a dispărut brusc și nimeni nu a mai vorbit despre noul „produs”.

„Din ce știu eu, a vândut-o unor chinezi”, a spus Irinel Columbeanu pentru Cancan, despre aplicația de live-streaming creată de Monica Gabor și Mr. Pink.

Apoi, fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi cochetat cu lumea modei. Monica Gabor își crease propria linie vestimentară în Statele Unite ale Americii, dar nici această afacere nu a avut succes nici măcar printre românii de acolo, chiar dacă purta numele ei.

Ultima încercare pe care a avut-o Monica Gabor a fost aceea de a aduce în România băuturile energizante create de iubitul ei, Mr. Pink, însă din nou nu a reușit să dea lovitura ca antreprenoare.

Astfel, fosta soție a lui Irinel Columbeanu s-a reprofilat și a decis să devină profesoară de engleză și să lucreze în acest domeniu.