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După ce a divorțat de Irinel Columbeanu, Monica Gabor a început o relație cu afaceristul Mr. Pink și s-a mutat alături de acesta în SUA, acolo unde trăiește și în prezent.
În Statele Unite ale Americii a ajuns și Irina Columbeanu, fiica pe care Monica Gabor o are cu Irinel Columbeanu, pentru ca tânăra să aibă parte de o viață mai liniștită și mai bună, după ce fostul afacerist român și-a pierdut toată averea și a rămas fără bani.
Din câte se pare, Monica Gabor a încercat să aibă mai multe afaceri peste Ocean, însă niciuna dintre acestea nu a reușit să fie una de succes. Mai exact, ea a creat inițial, cu ajutorul lui Mr. Pink, o aplicație de live-streaming, care se dorea a rivaliza cu platformele de social media, însă această încercare a dispărut brusc și nimeni nu a mai vorbit despre noul „produs”.
„Din ce știu eu, a vândut-o unor chinezi”, a spus Irinel Columbeanu pentru Cancan, despre aplicația de live-streaming creată de Monica Gabor și Mr. Pink.
Apoi, fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi cochetat cu lumea modei. Monica Gabor își crease propria linie vestimentară în Statele Unite ale Americii, dar nici această afacere nu a avut succes nici măcar printre românii de acolo, chiar dacă purta numele ei.
Ultima încercare pe care a avut-o Monica Gabor a fost aceea de a aduce în România băuturile energizante create de iubitul ei, Mr. Pink, însă din nou nu a reușit să dea lovitura ca antreprenoare.
Astfel, fosta soție a lui Irinel Columbeanu s-a reprofilat și a decis să devină profesoară de engleză și să lucreze în acest domeniu.
„Monica nu mai are nicio afacere. Ramona e cu astea, cu parfumurile. Ea e doar profesoară de engleză acum”, a mai spus Irinel Columbeanu pentru sursa citată despre meseria fostei lui partenere de viață, cu care are o fată, pe Irina.