Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a susținut miercuri că alegerile legislative organizate în weekendul trecut în Rusia au demonstrat sprijinul rușilor pentru agresiunea militară împotriva Ucrainei.

„Vreau să mă adresez soldaților și comandanților noștri de pe front. Vreau să știți că acest vot este pentru voi. Oamenii cred în voi, în victoria noastră, în eroismul vostru și în loialitatea voastră față de patrie”, a spus Putin, citat de agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Liderul autocrat de la Kremlin a pretins că oamenii au ieși masiv la vot în scrutinul parlamentar, primul organizat în Rusia de la lansarea invaziei la scară largă din Ucraina. „Numărul record de persoane care s-au prezentat la urne arată că poporul rus sprijină eforturile noastre de consolidare a țării”, a adăugat el.

Analiștii independenți spun că Rusia a experimentat cele mai trucate alegeri din istoria sa

Analiștii ruși independenți anticipau încă înainte de vot că Putin avea să prezinte aceste alegeri drept o dovadă a susținerii rușilor pentru agenda sa militară. Însuși liderul rus a prezentat scrutinul drept un „referendum” pentru război. Cu toate acestea, Putin nu a permis desfășurarea unui „referendum” corect, arestând mai mulți candidați și interzicând singurul partid antirăzboi: Iabloko.

Odată cu închiderea urnelor, după trei zile de vot, regimul de la Moscova a anunțat o victorie istorică pentru partidul lui Putin, Rusia Unită, și o prezență ridicată la vot. Analiștii electorali au contestat rezultatele prezentate de Comisia Electorală Centrală loială Kremlinului și au constatat că regimul a falsificat circa 18 milioane de voturi exprimate pe hârtie.

Informațiile despre trucarea alegerilor au venit de peste tot. La Moscova, procesele-verbale au fost rescrise cu rezultate umflate în favoarea partidului Rusia Unită. În regiunile ucrainene ocupate - unde alegerile au fost organizate în mod ilegal -, soldați înarmați au supravegheat votul direct în cabine. Analiștii au denunțat totodată manipularea sistemului electronic de vot.

Conform calculelor, Rusia Unită a obținut, de fapt, în jur de 33-34% din voturi, așa cum preziceau și sondajele, în timp ce rata participării la vot s-a ridicat la 40%. În schimb, Kremlinul a atribuit Rusiei Unite un scor istoric de aproape 58% din voturi la o rată de participare stabilită la peste 59%.

Comuniștii afirmă că autoritățile putiniste le-au furat 500.000 de voturi doar în Krasnodar

Potrivit EFE, Partidul Comunist al Federației Ruse a denunțat, de asemenea, fraudarea alegerilor și a dat ca exemplu situația din ținutul Krasnodar.

Aleksandr Safronov, liderul comuniștilor din Krasnodar, a acuzat autoritățile că „au furat 500.000 de voturi” de la partidul său doar în această regiune.

El a denunțat organizarea alegerilor pe parcursul a trei zile și numeroasele nereguli comise mai ales după închiderea secțiilor de votare.

Mai mulți activiști au solicitat permisiunea de a organiza manifestații împotriva fraudei electorale în orașe precum Sankt Petersburg, Kazan, Perm sau Ijevsk. Kremlinul interzice însă orice formă de protest în Rusia.