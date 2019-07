Motivul pentru care Adelina Pestrițu n-a avut invitați la cununia civilă

La cununia civilă a vedetei, care a avut loc în urmă cu câteva zile, au participat doar nașii Adelinei și ai lui Virgil.

Pe blogul ei, Adelina Pestrițu a explicat de ce nu au fost prezenți și alți invitați.

„Ne-am dorit ca de această dată să fie totul foarte simplu, privat și scurt. Am ales să nu invităm pe nimeni, pentru că am fi fost obligați de context să facem o selecție a prietenilor noștri și fără să ne dorim, să-i supăram pe ceilalți. Nu am vrut să facem separatisme. Evident, bazat pe faptul că oricum marea petrecere va fi în doar 2 săptămâni jumătate și chiar nu avea sens să îi punem din nou pe drumuri.

Am fost doar noi împreună cu nașii, după cum ne-am și dorit. Totul a fost concentrat pe importanța evenimentului și nu am respectat nicio tradiție cu flori și orez. Pentru noi acest pas înseamnă pur și simplu oficializarea în acte a relației noastre și chiar am vrut să fim doar noi.



Actele s-au semnat în doar câteva minute, am râs, am glumit, am pozat frumos pentru albumul nostru de nuntă și am fugit alături de nași să facem planurile pentru ceea ce urmează”, a povestit fosta prezentatoare de televiziune.

Adelina Pestrițu a dezvăluit și ce nume va purta de acum încolo.

„Probabil mulți vă întrebați cum o să mă numesc în buletin și cum va trebui să mă numiți voi de acum încolo. Vă anunț cu drag că numele meu public va rămâne același, Adelina Ioana Pestrițu, deși în acte am preluat și numele soțului meu, Șteblea (Pestrițu Șteblea Adelina Ioana).



Această preluare de nume a fost făcută pentru a purta același nume de familie și cu fetița noastră, iar dacă vom fi nevoiți să călătorim peste hotare, să fie mai ușoară treabă birocratică, dar evident și din iubire pentru soțul meu. ?



Însă în spațiul public și pe rețelele de socializare rămân aceeași că și până acum, așa cum deja mă cunoașteți de peste 9 ani”, a afirmat vedeta.

Adelina Pestrițu s-a căsătorit civil cu Virgil Șteblea la începutul lunii iulie 2019. Cei doi urmează să facă nunta în data de 20 iulie. Cuplul are împreună o fetiță care se numește Zenaida Maria.

