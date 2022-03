Cântăreața a spus că ar participa din nou la „Asia Express”, însă are un gând care nu îi dă pace: ar vrea să câștige din nou. „Da, cu siguranță! Doar că aș fi tristă dacă nu aș câștiga și a doua oară, ceea ce cred că e puțin dificil. Din punctul ăsta de vedere nu am mai spus ”da” niciunui alt reality show. Vreau să rămân în amintirea oamenilor ca tipa aia care a câștigat Asia Express. Prima plecare în Asia Express și cred eu că cea mai grea.”, a explicat ea.

Întrebată ce a învățat după „Asia Express”, ea a dezvăluit: „Mi-a arătat că sunt mult mai puternică decât credeam că sunt. Mi-a mai arătat că trebuie să știu când să tac. Să am momente în care să stau în banca mea, să ascult și să nu mă ghidez după emoțiile și nervii de moment. M-a învățat multe lucruri, inclusiv faptul că poți să te bucuri la fel de mult și să fii foarte fericit dacă ai puțin.

Noi în lumea asta în care trăim ne dorim din ce în ce mai mult. Acolo nu mi-am dorit mai mult. Mi-am dorit să pot să mănânc măcar un măr. După ce ne-am întors ne-am dat seama că se va schimba treaba asta treptat”.

Recent s-a aflat din ce câștigă bani Ana Baniciu. Invitată în podcastul lui Radu Țibulcă, ea a dezvăluit că ea câștigă bani din contractele pe care le are în mediul online, este influencer. Totodată ea este și actriță, dar și cântăreață. „S-au adunat niște bani în ultima vreme. O să fiu foarte sinceră. Bani din influencering, se fac bani frumoși. Adică e greu să faci influencering de calitate, din punctul meu de vedere. Adică poți să faci… dar eu nu vreau să influențez oamenii să cumpere un produs care e de căcat. (…) Eu nu mă bag în lucruri în care nu cred. Am făcut greșeala să mă bag și mi-a părut rău după aia și am zis că nu se va mai întâmpla. Vreau să testez lucrurile, vreau să fiu sinceră față de oameni, nu vreau să îi mint. (…) Am zis că prefer să stau lefter, dar să fiu deschisă, să zic că nu sunt de acord cu produsul respectiv. (…)

Sunt campanii la care îmi place atât de mult să lucrez pentru că realmente sunt niște idei cool, niște idei în care mă regăsesc. Și îmi plac. Și agențiile trebuie să facă chestia asta. În vară, eu am avut o campanie cu bere. Să știti că femeile beau multă bere, eu știu unele care beau mai multă bere decât iubiții lor. Am avut un eveniment de lansare a campaniei, m-am simțit atât de bine cu oamenii ăia. Îmi place când oamenii în campanie te lasă liber”, a povestit ea.

