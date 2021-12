Andreea Raicu a atras atenția cu cea mai recentă dezvăluire făcută pe contul personal de Facebook. Vedeta le-a povestit celor care o urmăresc în mediul online că în urmă cu ani de zile nu voia să fie văzută oricum, ci doar atunci când era atent machiată, aranjată. Era speriată de faptul că oamenii îi vor vedea imperfecțiunile.

Acum, vedeta nu mai are această teamă, se simte bine în pielea ei, e mândră de cum arată, de femeia care a ajuns astăzi. „Ani de zile am fugit de paparazzi care îmi vânau fiecare trăsătură pe care eu o considerăm imperfecțiune. Eram îngrozită la gândul că cineva îmi poate vedea cearcănele, ochii umflați sau pielea care nu arată că în reviste. Mi-a luat mult timp să înțeleg că degeaba ești frumoasă dacă nu te simți confortabil cu ține însăți, cu cine ești și ce simți. Nesiguranțele se văd imediat. Odată ce te accepți și te iubești, cu toate părțile tale bune sau mai puțin bune și înțelegi că ai trăsături (unele care îți plac, altele care nu) și nu calități și defecte, viață se schimbă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ai grijă de tine cu blândețe și răbdare pentru că vei obține mult mai multe decât urându-te și pedepsindu-te pentru lucrurile pe care nu le poți controla. Nu contează cât de perfect arată pielea ta dacă nu ești împăcată cu tine. Acceptarea înseamnă libertate. TU te simți liberă? Liberă să te arăți așa cum ești, fără machiaj, fără filtre sau alte măști?”, și-a întrebat vedeta admiratoarele în mediul online.

Andreea Raicu a lansat o carte

Recent, s-a aflat de ce nu se întoarce Andreea Raicu pe micile ecrane, într-un nou proiect. „Mi-e dor de o televiziune în care pot să contribui” a declarat Andreea Raicu. „Acum cu pandemia nu am avut mai mult timp, din contră, pentru că având un business de care a trebuit să mă ocup, a trebuit să găsim alte moduri decât cele pe care noi le planificasem să putem să susținem businessul și să creștem și să ne meargă bine.

Drept pentru care am muncit mai mult decât am muncit înainte de pandemie. Mi-a luat un an de zile să termin cartea”, a spus Andreea pentru Evenimentul Zilei.

Despre cartea ei a spus că „Este o carte care conține foarte multă informație, atât din experiența mea, cât și este un ghid în care oamenii pot învăța cum să-și rezolve problemele tenului, să înțeleagă care sunt produsele care li se potrivesc. Este un ghid de frumusețe complex nu este doar o carte scrisă despre experiențele mele. A contribuit și beauty editorul de la andreearaicu.ro cu toate informațiile de specialitate pe care eu nu le am pentru că nu m-am confruntat cu toate problemele care se regăsesc în carte”.

