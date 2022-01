În toate show-urile pe care le-a avut la Antena 1, la emisiunile cu copii, cu blondele sau la edițiile de Revelion, Dan Negru a prezentat mereu singur. Motivul pentru care a luat această decizie nu e unul surprinzător, el spune că avea și rolul de scenarist, nu numai de moderator, așa că i-a fost mai ușor să facă scenariul doar pentru el.

„Mi-am adaptat mereu formatele TV atunci când nu le-am inventat, și ăsta e motivul pentru care mi-a fost mai ușor să fac televiziune de unul singur, fără coprezentatoare. În programele mele TV eu nu am avut niciodată scenarist pentru prezentatori, așa că mi-a fost mai ușor să gândesc scenariul pentru mine decât pentru mine şi o altă coprezentatoare. De asta am prezentat mereu singur…”, a explicat el.

„Show-urile TV din România nu mai sunt cele care să pună în valoare astfel de personalități”

Întrebat în același interviu cum a fost să apară pe sticlă alături de Andreea Marin și Mihaela Rădulescu, considerate de ani rivale, Dan Negru a avut numai cuvinte de laudă la adresa celor două. „Există azi vreo vedetă TV feminină care să le fi luat locul? Televiziunea azi nu mai are puterea să construiască branduri așa cum o făcea în golden age.

Nici show-urile TV din România nu mai sunt cele care să pună în valoare astfel de personalități. Italia, Spania, America încă au divertismentul clasic bazat pe varietăți TV, dar la noi genul ăsta de format TV a dispărut. Așa că au dispărut și vedetele de felul Andreea sau Mihaela. Am prezentat cu ambele și pe amândouă le caracteriza generozitatea pe scenă”, a mai dezvăluit el pentru viva.ro.

Dan Negru, regele audiențelor în două țări

Format la școala de televiziune Valeriu Lazarov și reprezentant valoros al unei generații de aur de oameni de TV, celebrul prezentator s-a aflat la cârma unor formate internaționale de anvergură precum „Guess My Age”, „Beat The Blondes”, „Who Wants to Be a Millionair”, „Ciao Darwin”, „Star Factory”, „Deal or No Deal”, „Minute to Win It”, „Money Drop”, „Lets Make a Deal”.

A fost supranumit „regele audiențelor” datorită reușitelor obținute de-a lungul timpului, atât în România, cât și în Republica Moldova. A fost inclus în Top Host European Broadcast datorită faptului că a prezentat simultan, în două țări (România și Republica Moldova), formate TV internaționale care au fost lider de audiență.

Dan Negru e pregătit să le ofere celor de acasă, din fața micilor ecrane, entertainment pur și reîntâlnirea cu unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune. Anul 2022 vine, așadar, cu surprize uriașe pentru telespectatorii Kanal D, care vor avea parte de noi experiențe totale în ceea ce privește spectacolul TV la superlativ. Dan Negru e pregătit să le ofere celor de acasă, din fața micilor ecrane, entertainment pur și reîntâlnirea cu unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune.

