„Niciodată nu m-am gândit să îmi întemeiez o familie și chiar am refuzat complet să am copii. Am avut un exemplu negativ în divorțul părinților mei.

Și a mai fost și un deces dureros în familie, un frate de-al meu a fost călcat de tramvai și această suferință dublă pe mine m-a făcut să decid că nu o să am niciodată o familie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Și a îngropat undeva foarte adânc sentimentul patern. A trebuit să treacă mulți ani ca să mă vindec”, a declarat Dinu Maxer la „Cea mai tare din parcare”, de la Antena Stars, citat de Spynews.

„Medicamentul se numește Deea Maxer. Ea a reușit să mi-i doresc, nu mi i-a impus. Sunt un om care până la 47 de ani nu a avut niciodată șef.

Deea a înțeles că dacă nu urmează o cale firească și forțează lucrurile nu se va putea. Vreau să fac lucrurile atunci când îmi doresc și când îmi plac. Eu sunt un tată full time”, a mai adăugat îndrăgitul artist.

Citeşte şi:

Regele escrocheriilor. Un fost angajat SRI promitea joburi „în servicii” și pedepse cu suspendare. Cine este ultima sa victimă

Crimă și pedeapsă în epoca Sars-COV-2. Despre înfometarea pisicilor, a cerșetorilor și morții fără număr

UE este pe cale să rateze ținta de vaccinare a 70% din populație în vară

PARTENERI - GSP.RO Cel mai dur atac la Super Liga Europei: „Lumea moare și ei vor doar bani. Să-și bage în fund toate milioanele!”

Playtech.ro Bărbat din Târgu Jiu, mort după vaccinarea cu AstraZeneca. Ce au descoperit medicii în trupul lui

Observatornews.ro O TikTokeriţă a decis să divorţeze după ce a descoperit un detaliu în fotografia soţului, pe Facebook: „A fost cea mai ridicolă minciună"

HOROSCOP Horoscop 20 aprilie 2021. Peștii s-ar putea să intre în conflict cu o persoană asociată cu munca lor zilnică

Știrileprotv.ro Ce au discutat prinții William și Harry după înmormântarea bunicului lor. Credeau că nu îi aude nimeni. VIDEO

Telekomsport Europa, zguduită de o decizie anunţată oficial azi-noapte. Boris Johnson şi Emmanuel Macron, reacţii tranşante

PUBLICITATE Cum să profiți de ajitorul Mastercard dacă ai afacerea ta (PUBLICITATE)