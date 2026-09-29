Cum a apărut Loredana Groza în emisiunea lui Fuego: „Aproape că am dărâmat platoul"

Loredana Groza se întoarce la Televiziunea Română, într-o ediție de colecție „Drag de România mea!”, dedicată celor 40 de ani de carieră. Emisiunea este prezentată de Paul Surugiu Fuego.

Loredana revine la TVR, locul unde a făcut primii pași importanți în carieră, pentru o ediție specială dedicată celor patru decenii petrecute pe scenă.

La 40 de ani de la debut, artista își va spune povestea prin cântecele, oamenii și momentele care i-au marcat drumul. Va cânta, va dansa, va povesti, va răspunde provocărilor lui Fuego și va trece de la nostalgie la exuberanță, într-un show în care spontaneitatea va avea un rol important. Cei doi au pregătit și un duet special pentru această întâlnire.

Direcția 5, Marian Ionescu, Gabriel Nebunu și Marius Țeicu, alături de Loredana

Surprizele vor veni și din partea unor artiști care au avut un rol important în povestea muzicală a Loredanei. Băieții de la Direcția 5 și Marian Ionescu vor readuce în platou atmosfera unor ani în care au scris împreună pagini importante ale muzicii pop românești.

Un loc aparte îi revine compozitorului Marius Țeicu, cel care a descoperit-o și i-a încredințat cântece devenite parte din legendă. Întâlnirea va prilejui rememorarea debutului Loredanei și a momentului Festivalului de la Mamaia din 1986, când artista obținea trofeul și începea un parcurs care avea să o transforme într-o divă a muzicii românești.

Nu va lipsi de la întâlnirea „Drag de România mea!” nici Gabriel Nebunu, care va aduce nu doar folclor, ci și „nebunia” sa specifică, într-un moment spectaculos alături de Loredana, în care va ajunge, la propriu, să stea în cap.

Vor răsuna refrene celebre precum „Mă întreb ce să fac”, „Un buchet de trandafiri”, „Ce va fi cu iubirea mea”, „Suflet drag”, „Lele”, „Șatră în asfințit”, „O fată singură-n noapte” și, desigur, „Bună seara, iubite”.

Fuego: "Aproape că am dărâmat platoul"

Născută la Onești, Loredana Groza și-a început cariera în urmă cu patru decenii, iar Televiziunea Română este strâns legată de începuturile sale artistice. A participat la „Steaua fără nume”, iar succesul de la Festivalul de la Mamaia i-a deschis drumul către o carieră în care a trecut cu ușurință de la pop și rock la influențe tradiționale și proiecte spectaculoase de scenă.

Capacitatea de reinventare a devenit, de-a lungul anilor, una dintre mărcile sale. Tocmai această energie imprevizibilă este surprinsă și în ediția „Drag de România mea!”, unde aniversarea celor 40 de ani de carieră se transformă într-un show în care nu lipsesc lacrimile, hohotele de râs, provocările și momentele neașteptate.

Paul Surugiu Fuego povestește că întâlnirea cu Loredana a depășit chiar și ceea ce își imaginase înaintea filmărilor: „Dacă aveam vreodată eu impresia că am văzut suficient de multe în emisiunea pe care o fac de 8 ani la TVR 2, m-am înșelat! Loredana a dărâmat orice părere a mea! Am pășit cu ea prin nostalgii, prin amintiri din cei 40 de ani ai săi de carieră, prin etape, prin lacrimi, prin melodii de neuitat. Am râs, ne-am distrat și ne-am emoționat. Aproape că am dărâmat platoul, am făcut și echitație umană, am devenit și rockeri și cred eu că nu putea fi altfel atunci când vorbim despre LOREDANA, pe care eu personal o consider cea mai completă și complexă artistă a românilor, capabilă de a face spectacol din orice, mereu cu vorbele la ea, mereu sclipitoare, mereu inventivă, cu o voce de invidiat și cu o naturalețe care nu are cum să te lase indiferent!