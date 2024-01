„Nu mi-am dus niciodată copiii la grădiniță din două motive. În primul rând, că au parte de bunicii lor și mi se pare absolut normal să stea tot timpul înconjurați de dragostea lor, iar în al doilea rând, experiența mi-a arătat că tot ceea ce se spune legat de faptul că aceștia fac imunitate la grădiniță, este un mit.

Eu pe Irisuca, pe fetița mea, nu am dus-o deloc la grădiniță și toți m-au acuzat și mi-au spus că în momentul în care va merge la școală se va îmbolnăvi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu a fost așa, are o imunitate atât de puternică, încât nu se îmbolnăvește. Am discutat cu mai mulți medici pe acest subiect și am ajuns la concluzica că, cu cât mai des se îmbolnăvește, cu atât mai mult își slăbește imunitatea.”, declarat Ianna Novac pentru Spynews.ro.

„Nu îi spălam de 100 de ori pe zi pe mânuțe, nu îi ținem ca într-o cușcă. Copii mei sunt copii normali, merg se joacă, câteodată poate nu îi spăl pe mâini, dar în felul acesta își fac imunitatea, nu în momentul în care se îmbolnăvesc, nu o boală îi face imunitate copilului. Nici cu cel mic nu am avut probleme”, a mai declarat artista pentru sursa citată.

Recomandări Atacul cibernetic de la Camera Deputaților: hackerii au furat 300 MB de date, inclusiv „copiile după actele de identitate ale parlamentarilor”. Ministrul Digitalizării: Departamentul IT al instituției e responsabil

Iana este căsătorită de 21 de ani cu Octavian Dobrotă

Iana a vorbit despre ziua în care ea și Octavian și-au unit destinele și despre cât de greu le mergea pe plan financiar pe vremea aceea. „La mine a fost cu atât de multe emoții, astfel că dacă mă întrebi, nu mai țin minte nimic! Nu mai țineam minte nici a doua zi, nu e vorba că au trecut acum aproape 21 de ani! Știu că am dansat toată seara!

Am dansat de fericire, de încântare, eram foarte îndrăgostiți! A fost o nuntă ca în povești! Nu a fost o nuntă luxoasă, a fost un eveniment cum se făceau acum 20 de ani, dar pentru noi a fost cea mai frumoasă nuntă! Ne-am trăit povestea de dragoste și asta contează! Nimic altceva nu mai contează! A fost emoționant, am fost atât de fericiți! Nu mai știu cum a fost nunta, dar știu că nu am mâncat nimic și am dansat toată seara!

Știu că toți oamenii dragi au fost alături de noi, a venit un autocar de la Chișinău cu rudele mele de acolo! Am avut artiști din Chișinău, am cântat, am dansat, a fost absolut superb! A fost o nuntă făcută pentru sufletul nostru, nu pentru invitați!

Noi ne-am ocupat total de nuntă, pe vremea respectivă nici nu erau locațiile speciale pe care le avem în zilele noastre și nici nu era la modă să ai o agenție specială care să se ocupe de eveniment.

Recomandări Chirurg filmat când lua şpagă pachete de ţigări sau sacoşe cu alimente de la pacienţi, deși are un salariu de 4.000 de euro

Sigur, și noi am făcut într-o locație superbă, dar pe vremea respectivă era vorba despre suflet, nu despre împachetare! Cred că este absolut superb ce am trăit și mă bucur că am trăit vremurile respective, de asta ne-am căsătorit atât de devreme!”, a declarat Iana pentru Ego.

Urmărește-ne pe Google News