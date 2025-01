Gabriela Prisăcariu, soția carismaticului prezentator Dani Oțil, a vorbit deschis despre motivele care ar putea duce la tensiuni în cuplul lor, glumind că spiritul competitiv al partenerului său ar putea chiar să conducă la un divorț. Vedeta a făcut aceste declarații cu umor, în contextul participării la avanpremiera noului sezon al emisiunii Power Couple, difuzat de Antena 1.

La eveniment, Gabriela a mărturisit că nu ar accepta să participe alături de Dani într-un astfel de show. Motivul? Soțul ei e mult prea competitiv, ia totul în serios și nu știe să se joace. Cei doi formează unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz, iar alături de băiețelul lor, născut acum trei ani și patru luni, și-au construit familia pe care și-au dorit-o.

„Nu aș merge niciodată cu el la nicio emisiune de niciun gen care să implice un concurs. Dani e extrem de competitiv și nu știe să se joace, și eu sunt competitivă, dar mă mai și joc și știu să nu iau lucrurile chiar atât de serios. Am divorța instant, nu că ne-am certa, am divorța direct, atât de gravă ar fi situația”, a spus Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro.

„Câteodată mă întreb dacă sunt o mamă bună”

Deși este o figură publică apreciată, Gabriela Prisăcariu nu a fost ferită de valul de critici din mediul online. Vedeta spune că mesajele răutăcioase, în special cele legate de modul în care își crește copilul, o afectează uneori.

Un exemplu recent a fost decizia celor doi de a pleca singuri în Maldive. Deși călătoria a fost o ocazie pentru a se relaxa și reconecta ca pereche, Gabriela a fost aspru criticată pentru că și-a lăsat copilul acasă.

„Să știi că oricât de mult încerc să nu mă atingă aceste lucruri, nu au cum să nu o facă, iar câteodată chiar mă deranjează și mă întreb dacă sunt o mamă bună, oare chiar am procedat greșit, dar nimeni nu știe ce e în casa noastră și cum ne organizăm noi. Cineva chiar ne certa și ne spunea că ne puteam lua oricând o vacanță doar noi doi, dar nu de Crăciun.

Așa a fost timpul nostru, așa am putut, Dani nu își poate lua liber în altă perioadă a anului, noi avem doar două vacanțe pe an, ne-am organizat și în funcție de programul bunicilor. Nu e că așa am vrut noi, așa ne-am organizat noi. E dureros când vezi că primești atâtea mesaje, te gândești că măi, oare chiar am greșit?!”, a mai spus Gabriela Prisăcariu pentru sursa mai sus-menționată.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt împreună de 5 ani

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit părinți în urmă cu mai bine de trei ani, iar viața lor s-a transformat complet de atunci. Dani, pe lângă rolul său din emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, găzduiește acum și show-ul Power Couple. Cu toate provocările vieții de familie și cele din lumina reflectoarelor, cei doi reușesc să-și păstreze umorul și să facă față criticilor din mediul online.

În ciuda glumelor legate de divorț și a presiunilor, Gabriela și Dani rămân unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din peisajul media românesc, arătând că dragostea și respectul reciproc sunt cheia unei relații fericite.

