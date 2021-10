Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV, Sofia Vicoveanca a dezvăluit telespectatorilor cum se menține sănătoasă la 80 de ani. Interpreta de muzică populară a menționat că nu are medic de familie, însă are alți medici care au grijă de ea atunci când are nevoie.

Mai mult, artista a spus că s-a vaccinat anti-COVID-19. Sofia Vicoveanca a mărturisit că nu a băut cafea niciodată, pentru că are tensiunea oscilantă. De asemenea, interpreta de muzică populară a spus că nu fumează și nici nu consumă alcool.

„Rețeta la 80 de ani: foarte multă muncă. N-am medic de familie, pentru că sunt sănătoasă. Am medici, dar nu de familie. Am leacuri băbești pentru glas. M-am vaccinat, să știi! Una e când ești pe scenă și alta când ești la evenimente, așa m-am sfătuit cu unul din impresari. Nu beau cafea niciodată, pentru că am tensiunea oscilantă. Am încercat o dată să fumez și am crezut că mor și asta pentru că m-a supărat ceva. Dansatoarele mai pipau și am zis să încerc și eu. Nu le am nici cu băutura. Dacă ne întâlnim undeva cu mulți, maximum un păhărel de țuică. În Bucovina sunt multe băuturi, a dezvăluit Sofia Vicoveanca în emisiunea „La Măruță”.

Sofia Vicoveanca: „Nu am fost niciodată mireasă”

Interpreta de muzică populară a mărturisit că nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă, pentru că nu se considera frumoasă. Sofia Vicoceanca a rămas văduvă în urmă cu aproximativ 20 de ani, când soțul ei, Victor Micu, a murit. De atunci, ea nu a mai dorit să-și refacă viața, deși nu a dus lipsă niciodată de pretendenți.

„Eu nu am fost frumoasă și nu m-am bizuit pe ce am văzut în oglindă. Mie mi-a făcut bine că am fost mai dură cu mine. Nu am fost niciodată mireasă. Nu-mi pare rău că n-am fost mireasă, pentru că în lumea satului se întreabă dacă a fost mireasa frumoasă și mie mi-a fost frică de asta. Nu mi-a spus nimeni, ci doar așa mi-am zis eu. A fost mai bine așa”, a declarat Sofia Vicoveanca în emisiunea lui Cătălin Măruță.

