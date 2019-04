Munti și-a făcut operație de micșorare a stomacului a și a reușit să slăbească 14 kilograme, potrivit spynews.ro. El a mărturisit, la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, că i-a fost teamă de intervenție, dar că a avut parte de susținerea iubitei sale.

„Era normal la un moment dat să fac chestia asta, mai ales că am avut-o şi pe logodnica mea aproape. Ea şi-a făcut chestia asta acum un an jumate. Chiar mai dă jos şi acum. Are o mică problemă cu ronţăitul. Ea m-a îndemnat oarecum. Nu mai pot cu dietele. Am făcut chestia asta. Mi-a fost frică. 20 000 de chestii mi-au trecut prin cap…

Nu înţeleg lumea care-şi face operaţie şi se apucă să bage… eu mă văd pe mine acum. Nu mai pot. 20 de zile după operaţie ai dietă. Nu ai cum să bagi în tine. Un an de zile nu mai ai niciun fel de senzaţie de foame… Doctorul mi-a zis că trebuie să ajung la 85 de kilograme”, a declarat Munti.

Munti – Mihai Munteanu, singurul reprezentant al lui chef Sorin Bontea din finala Chefi la cuțite, şi-a adjudecat trofeul și premiul de 30.000 de euro. Mihai Munteanu, Andrei Balazs și Maria Burlacu, singurul cuțit de aur rămas în competiție, dar și singura femeie bucătar din finală, au fost cei ce au intrat într-o ultimă provocare culinară, o ultimă luptă spre marele premiu al sezonului șase. Munti a dezvăluit ce are de gând să facă cu banii, mărturisind că se simte dator față de membrii echipei albastre, din care a făcut parte la show-ul culinar Chefi la cuțite.

Citește și:

CORESPONDENȚĂ DIN BEIJING, CAPITOLUL 5 | Scriitoarea Doina Ruști, despre mijloacele de transport din Beijing și întâlnirea cu scriitorul chinez care vorbește româna la perfecție