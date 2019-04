Nadia Comăneci dă detalii despre începuturile relației cu soțul ei. „El zicea că am fost greu de prins”

Nadia Comăneci a povestit, la Europa FM, că soșțului ei nu i-a fost deloc ușor să o cucerească.

„Cu Bart am concurat la o competiţie în 1976, el a câştigat competiţia la băieţi şi eu la fete. El zicea că am fost greu de prins. Am avut o mare prietenie cu Bart. El e un om foarte simplu şi transparent şi e un tip foarte pozitiv. Eram total diferiţi. Am învăţat de la el să fii pozitiv şi să te bucuri de ce ai astăzi”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit spynews.ro.

Campioana a vorbit și despre fiul lor, Dylan, de care este foarte mândră.

„Să fii mamă e un lucru foarte frumos. Copilul meu e cel mai important lucru pe care l-am putut face până acum. Învâţ continuu”, a spus ea.

Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a primit nota 10 într-un concurs olimpic de gimnastică, este deținătoare a cinci medalii olimpice de aur. Este considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX și cea mai bună gimnastă a lumii din toate timpurile, fiind alintată „Zeița de la Montreal”. Este primul sportiv român inclus în memorialul International Gymnastics Hall of Fame.

La 14 ani, Nadia Comăneci a devenit o stea a Jocurilor Olimpice de Vară din 1976 de la Montreal, Québec. Nu numai că a devenit prima gimnastă care a obținut scorul perfect de zece la olimpiadă (de șapte ori), dar a și câștigat trei medalii de aur (la individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint (echipă compus) și bronz (sol).

De foarte mulți ani, Nadia Comăneci este stabilită în Statele Unite ale Americii, acolo unde trăiește alături de soțul său, Bart Conner, și de băiețelul lor, Dylan.

Citește și: Un bărbat a mers în spațiu, iar fratele lui geamăn a rămas pe Terra. Ce au decoperit oamenii de știință de la NASA când au studiat schimbările din corpurile lor

Citește mai multe despre Nadia Comăneci pe Libertatea.