Natalie Portman a devenit mamă pentru a treia oară, însă de această dată, vestea a fost ținută departe de ochii publicului. Actrița în vârstă de 45 de ani a născut luna trecută, la Paris, primul ei copil alături de partenerul său, Tanguy Destable, potrivit unei surse citate de People.

Vedeta din „Black Swan” și „Thor: Love and Thunder” mai are doi copii, Aleph, în vârstă de 15 ani, și Amalia, în vârstă de 9 ani, pe care îi are din fosta căsnicie cu regizorul și coregraful Benjamin Millepied.

Vestea nașterii vine la câteva luni după ce Natalie Portman confirma public că este însărcinată cu al treilea copil. Într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar în aprilie, actrița vorbea despre bucuria de a deveni din nou mamă și despre relația sa cu Tanguy Destable.

„Tanguy și cu mine suntem foarte entuziasmați. Sunt pur și simplu foarte recunoscătoare. Știu că este un privilegiu și un miracol”, spunea Natalie Portman.

Relația dintre Natalie Portman și Tanguy Destable a fost confirmată public în martie 2025, după ce cei doi fuseseră fotografiați împreună și presa franceză începuse să vorbească despre o posibilă poveste de dragoste.

La mai bine de un an de la apariția primelor informații despre relația lor, cei doi au devenit părinți. Pentru Tanguy Destable, acesta este primul copil, în timp ce Natalie Portman este deja mamă a doi copii.

Actrița a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața sa personală, mai ales în perioada sarcinii. Deși a vorbit public despre faptul că așteaptă un copil, nu a oferit detalii despre naștere sau despre nou-născut înainte ca informația să fie făcută publică de sursa citată de People.

În interviul acordat în aprilie, Natalie Portman spunea că această sarcină a fost pentru ea o experiență mai liniștită decât cele precedente. Actrița mărturisea că privește perioada cu mai multă recunoștință și că este conștientă că ar putea fi ultima sa sarcină.

„Există o recunoștință pe care, atunci când ești tânăr, nu o înțelegi neapărat. Acum știu mai bine cu cine vreau să-mi petrec timpul și ce fel de energie vreau în jurul meu, lucruri care au făcut ca experiența să fie una foarte frumoasă”, mai afirma Natalie Portman în trecut.

Natalie Portman a petrecut perioada sarcinii la Paris, oraș în care a spus că s-a bucurat de vremea frumoasă de primăvară, de plimbările prin parcuri și de vizitele la expoziții de artă.

În timp ce se pregătea să devină mamă pentru a treia oară, actrița a încercat să rămână activă. Ea povestea că înota și practica gyrotonic pentru a-și menține forma fizică, dar că cea mai mare parte a timpului o petrecea alături de copiii săi.

Natalie Portman glumea și pe seama faptului că în Franța, o sarcină dusă la termen este considerată până la 41 de săptămâni, nu 40, așa cum este considerat în alte țări. „Cred că mai primesc o săptămână de sarcină de data aceasta”, spunea ea în interviu.

În ultima perioadă, actrița și-a redus ritmul profesional și s-a concentrat mai mult asupra familiei. După ce a încheiat mai multe proiecte, Portman a ales să se bucure de timpul petrecut la Paris, iar acum familia sa s-a mărit cu încă un membru.