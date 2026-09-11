Un deținut de 35 de ani a reușit să evadeze din închisoarea Duisburg-Hamborn, Germania, într-o manieră desprinsă din filme. Bărbatul, originar din Serbia, a tăiat gratiile de la fereastra celulei, a escaladat exteriorul clădirii până la etajul superior și a folosit un copac pentru a ajunge în libertate.

Deținutul s-a autointitulat „Spiderman”

Evadarea a avut loc în noaptea de 30 august, iar detalii despre modul în care a fost pusă în aplicare au fost prezentate miercuri de ministrul justiției din landul Renania de Nord-Westfalia, Benjamin Limbach, în cadrul unei ședințe a comisiei juridice a parlamentului regional. El a declarat că bărbatul trebuie să fi avut „un grad ridicat de mobilitate și îndemânare” pentru a reuși să evadeze.

„Puțini oameni puteau face asta”, a spus Benjamin Limbach, potrivit WDR.

Deținutul a tăiat un orificiu în gratiile ferestrei celulei. Gaura avea doar 27 pe 35,5 centimetri. De acolo, bărbatul s-a cățărat pe exteriorul clădirii închisorii, de la etajul al treilea până la etajul al patrulea, apoi a continuat de-a lungul fațadei până la un colț al clădirii. A trecut de sistemul de protecție împotriva evadărilor și a ajuns pe acoperișul penitenciarului. De pe acoperiș, s-a cățărat într-un copac, din care a coborât și a ajuns în libertate.

Bărbatul este în continuare căutat.

A modificat de mână hotărârea instanței

În urma verificării celulei, anchetatorii au descoperit un detaliu neobișnuit. În celulă se afla o copie a hotărârii judecătorești din 20 mai 2026. Numele deținutului fusese șters de mână de două ori și înlocuit cu un singur cuvânt: „Spiderman”.

Până la momentul evadării, bărbatul nu atrăsese atenția angajaților penitenciarului. Potrivit ministrului justiției, personalul închisorii îl descria drept politicos, respectuos, adaptat și discret. Deținutul era implicat inclusiv în distribuirea hranei și participa la un curs de limba germană. Nu fuseseră dispuse măsuri speciale de securitate în cazul său.

Inițial, autoritățile au transmis că bărbatul ar fi ascuns unealta folosită pentru tăierea gratiilor sub podeaua din linoleum a celulei. Ministrul a precizat ulterior că această ipoteză nu mai este sigură, deoarece podeaua s-a desprins în unele zone din cauza umezelii.

Camerele de supraveghere nu au înregistrat evadarea

Unul dintre motivele pentru care reconstituirea exactă a evadării este dificilă îl reprezintă sistemul de supraveghere al penitenciarului. Camerele sunt orientate și spre fațada clădirii, însă acestea transmit doar imagini în timp real și nu înregistrează imaginile.

Autoritățile verifică acum dacă sistemul de supraveghere poate fi îmbunătățit. Ministrul a precizat că înlocuirea camerelor era planificată încă din 2026.

De asemenea, sistemul de protecție împotriva escaladării urmează să fie extins. În zonele de colț ale curților interioare ar urma să fie instalat, în mod continuu, sârmă de protecție cu țepi.

Autoritățile vor verifica și copacii din apropierea închisorilor

După această evadare, autoritățile din Renania de Nord-Westfalia intenționează să verifice măsurile de securitate și în cazul altor penitenciare aflate în zone urbane. Printre măsurile analizate se află verificarea și tunderea copacilor aflați în apropierea zidurilor închisorilor.

Ministerul Justiției, penitenciarul Duisburg-Hamborn și autoritatea responsabilă de clădirile și proprietățile landului analizează, de asemenea, măsuri suplimentare de securitate, „în special în zona fațadelor exterioare”.

Benjamin Limbach a declarat că evadările din penitenciarele cu regim închis au devenit „o excepție absolută”. Potrivit acestuia, ultima evadare de acest tip din land a avut loc în 2021.

În cazul penitenciarului Duisburg-Hamborn, ultima evadare avusese loc pe 29 mai 2000. Cazul vine însă într-un moment dificil pentru ministrul justiției, care este deja criticat în urma unor anchete privind presupuse acte de corupție în penitenciarele din Euskirchen, Rheinbach și Willich. Angajați ai acestor penitenciare sunt suspectați că le-ar fi oferit deținuților, contra unor sume de bani, anumite privilegii sau obiecte interzise, precum telefoane mobile.

În ceea ce privește evadarea din Duisburg-Hamborn, ministrul justiției a declarat că nu există în prezent indicii că angajații penitenciarului ar fi fost implicați.