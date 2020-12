În orice caz, ne pregătim de cele mai importante Oscaruri de până acum pentru cinematografia română. O nominalizare pentru Colectiv ar fi o rază de lumină într-un peisaj care se anunță dezolant, cu o producție de film aproape distrusă de pandemie și de lipsa de interes a guvernanților. Nu ne rămâne decât speranța. Iulia Blaga, Suplimentul de cultură:

„De ce Colectiv ar putea face senzație la Oscaruri” este titlul articolului publicat recent de ziarista Iulia Blaga în Suplimentul de Cultură. Analiza arată cât de dificil este acest obiectiv și cât de puternică este competiția în 2020 pentru premiile Oscar, atât în secțiunea documentare, cât și în cea de film internațional, ambele categorii unde este înscris Colectiv.

Cum arată șansele, pe categorii?



La film internațional

Nominalizările peliculelor documentare printre cele 5 filme alese an de an în finala categoriei de film internațional sunt extrem de rare. Documentarul macedonean Honeyland a fost dublu nominalizat anul trecut, o premieră istorică, la ambele categorii, dar nu a câștigat la niciuna.



Niciun documentar, indiferent de țara de origine, n-a luat vreodată premiul Oscar în cei 73 de ani de când se decernează premii la categoria „film în altă limbă decât engleza”.

Iulia Blaga notează că filmul lui Alexander Nanau a intrat în topurile marilor publicații anglo-saxone de final de 2020 „și nu a intrat oricum, ci pe poziții extraordinare, în premieră absolută pentru un film românesc”.

Alexander Nanau | Foto: Hepta

Ea observă că „pandemia a recontextualizat filmul lui Nanau, care acum e perceput nu doar ca o poveste despre corupție și libertatea presei (vezi și trimiterile care s-au făcut la alegerile prezidențiale din SUA), dar și prin prisma modului în care omenirea a gestionat una dintre cele mai grave crize sanitare din istoria ei”.



La categoria film documentar



Colectiv e singurul documentar european care se bate (pe burtă) cu cele mai apreciate documentare americane și pentru că e reprezentat de doi importanți distribuitori de pe continentul nord-american, Magnolia Pictures și Participant. Suplimentul de cultură:

„Cel mai apreciat critic britanic de cinema, Peter Bradshaw, i-a dat filmului cinci stele din cinci, iar The Guardian, unde a apărut cronica sa în noiembrie, a revenit o săptămână mai târziu cu un narativ elogios, care încorpora și fragmente din interviurile luate lui Alexander Nanau și Cătălin Tolontan”, notează ziarista.

Recomandări Avantajele pandemiei. Marea șansă care i s-a ivit României în aceste vremuri

Dar drumul către nominalizare este extrem de dificil, scrie Iulia Blaga.

Concurența artistică, tematică, în sensul mesajului filmelor, și factorul șansă la Oscaruri oferă competiției un suspans fără egal. Lista scurtă va fi anunțată în 9 februarie 2021, iar nominalizările vor deveni publice în 15 martie 2021, pentru ca gala finală, unde niciun film românesc n-a ajuns vreodată, să aibă loc pe 25 aprilie.

Tot procesul a fost amânat din cauza pandemiei, iar organizatorii insistă pe ideea de a avea o prezență fizică la Los Angeles, ca un simbol al renașterii industriei mondiale a filmului, extrem de lovită în acest an.

În afară de Colectiv, un alt film documentar românesc, Acasă, filmul de debut al lui Radu Ciorniciuc, este printre propunerile pentru secțiunea de documentare.

Concluzia

Iulia Blaga crede că marile șanse la nominalizare pentru Colectiv sunt la secțiunea de film documentar. Pentru cealaltă categorie „Este foarte posibil ca documentarul lui Alexander Nanau să intre pe lista scurtă la Film internațional, dar e greu de prevăzut dacă va fi și nominalizat”.

Recomandări Mărturiile a opt cadre medicale din București care s-au vaccinat în prima zi: „Sper ca acest vaccin să ne aducă bucuriile înapoi. Mă întreabă nepoțica: «mamaia, când scăpăm de virus?»”

„Prestigioasa revistă Time, unde rubrica de film e ținută de Stephanie Zacharek, a pus Colectiv pe locul 2 în topul celor mai bune filme din 2020, după First Cow și înaintea dramei Netflix The Trial of the Chicago 7 de Aaron Sorkin, a spectacolului Ame­rican Utopia, a Lovers Rock și a Emma (de Autumn de Wilde, o nouă adaptare a romanului lui Jane Austin)”, scrie Suplimentul de Cultură.

Publicația mai observă că Nanau a primit unul dintre premiile cele mai importante pentru regie de film documentar, decernat în SUA, lucru care este, de regulă, un reper pentru miile de membri din toată lumea ai Academiei Americane de Film.

„Mai mult contează Premiul Robert și Anne Drew pentru Ex­celență în Documentar, obținut la recenta ediție a DOC NYC, cel mai mare festival american de documentar. Acest premiu acordat pentru documentare observa­țio­nale l-au primit în 2019 Julia Reichert și Steven Bognar pentru American Factory (care apoi au luat și Oscarul), Elizabeth Chai Vasarhelyi și Jimmy Chin (al că­ror Free Solo a primit Oscarul în 2019), Heidi Ewing și Rachel Grady (nominalizate la Oscar în 2006 cu Jesus Camp) și Laura Poitras (pentru Citizenfour, premiat apoi cu Oscar în 2015)”.

Recomandări Fost medic-șef la Militar ironizează minciunile conducerii în cazul bărbatului decedat cu patru infecții nosocomiale: „A luat în avion, precum cei de la Colectiv”

Unde pot vota cinefilii

Fără legătură cu premiile Oscar, dar într-un efort european de a da propriei cinematografii mai multă aderență la publicul continental, în aceste zile, Comisia Europeană, Academia Europeană de Film și rețeaua Cinema Europa au lansat site-ul unde publicul poate vota pentru premiul Lux.

Colectiv (România) concurează alături de alte două filme de ficțiune, Another Round (Danemarca) și Corpus Christi (Polonia)

Numit documentarul european al lui 2020, Colectiv (România) concurează alături de alte două filme de ficțiune, Another Round (Danemarca) și Corpus Christi (Polonia). „Este cel mai mare juriu din lume al unui premiu de cinema”, descriu organizatorii competiția pentru Lux, care se derulează pentru prima oară în această formă.

În economia voturilor, 50% dintre opțiuni sunt deschise către cei 450 de milioane de cetățeni europeni și 50% merg la europarlamentari, care vor alege împreună care dintre cele trei filme va câștiga premiul Lux. Puteți vota aici.

