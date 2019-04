„Pentru mine, secretul familiei noastre sunt chiar ei. Prin ei capăt energie, iubirea mea are către cine să se îndrepte. Nu știu dacă vreodată în viață am să pot exprima toată dragostea pentru familia mea”, afirmă emoționată Mioara Barbu, cea care îi este soție lui Nea Mărin de aproape patruzeci de ani.

Deși în ultimul sezon al emisiunii s-au aflat în postura de jurați și au dat verdictul în ceea ce privește preparatele gătite de către echipe, de data aceasta familia lui Nea Mărin participă în competiție cu încrederea că poate obține cuțitele celor trei chefi. Cei patru își vor face apariția în platou într-un mod original, lasându-i pe jurați fără replică, însă dacă cele două preparate complet diferite gătite de către familia Barbu se vor ridica la standardele competiției, telespectatorii Antena 1 vor afla în această seară, de la 20:00.

Sezonul special al celui mai iubit show culinar va marca o premieră în ceea ce privește audițiile pe nevăzute, căci jurații Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu se vor ”confrunta” cu cele mai multe preparate sub cloșuri. Dornice să cucerească papilele gustative ale celor mai duri jurați, familiile vor pregăti, de cele mai multe ori, meniuri întregi de degustare, de la aperitiv și fel principal, la desert: ”Nu am jurizat niciodată atât de multe preparate în prima etapă a show-ului!”, mărturisește chef Scărlătescu. Mame, tați, nepoți, bunici și copii, toți își vor încerca norocul în sezonul special ce are premiera astăzi.

Marți, 30 aprilie, de la 20:00, Antena 1 difuzează prima ediție a sezonului special Chefi la cuțite, dedicat familiilor, ce schimba structura echipelor. Formate din câte patru membri, familiile vor participa ca grup în cel mai iubit show culinar, dornice să demonstreze că au ingredientele necesare pentru a obține cuțitul din partea chefilor Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. Vedete, foști concurenți, juniori pasionați de gătit, sau oameni în vârstă cu experiență în bucătărie, toți își vor încerca norocul în etapa audițiilor. Cele mai talentate familii vor fi alese în taberele celor trei jurați și vor intra în arena culinară Chefi la cuțite, pentru o șansă de a juca marea finală și a obține premiul de 10.000 de Euro.

