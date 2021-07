Neti Sandu a pozat în costum de baie. Cum arată prezentatoarea de la Pro TV la 62 de ani

În cadrul rubricii sale de la Știrile Pro TV, Neti Sandu îmbracă mereu ținute colorate, în nuanțe puternice. Nu poartă niciodată bluze decoltate, fuste scurte sau rochii mini. Pentru o perioadă, pe toate acestea le-a lăsat deoparte, căci acum este în concediu.

Prezentatoarea în vârstă de 62 de ani este la mare, pe litoralul românesc. S-a pozat chiar la plajă, iar apoi imaginile le-a postat pe Instagram. Apare în costum de baie, acoperită cu eșarfă pareo. Are aceeași tunsoare și nu a renunțat nici măcar o zi la machiaj, la rujul viu colorat.

„Poză făcută de Alisuca, nepoata mea”, notează vedeta în dreptul unei postări. Se pare că de familie e însoțită în vacanță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Fanii lui Neti Sandu i-au oferit mii de aprecieri celor mai noi postări de pe Instagram, i-au făcut și complimente. „Îmi lipsește horoscopul prezentat de tine”, „O vacanță minunată ca tine Neti”, „Să ai parte de mult soare, să te bucuri de tot ce-i frumos”.

„Vai, s-a stricat coafura! E pentru prima dată! Vacanță plăcută și multe bucurii!” sau „Neti, ai grijă să nu fie soarele în retrograd și să te arzi!”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Într-un interviu mai vechi, Neti Sandu, prezentatoarea rubricii Horoscop a Știrilor Pro TV, a mărturisit cum a început să fie atrasă de astrologie.

În anul 1990 și-a făcut prima astrogramă și de atunci a fost fascinată de astrologie. Întrebată dacă e scris în stele ce fel de oameni suntem, Neti Sandu a răspuns: „Da, eu așa zic. Cred că nu știm noi câte știu ele, asta-i realitatea, că nu avem atâta cunoaștere. Eu așa am început, pentru că am fost curioasă să văd tot ce se poate afla. Îmi amintesc că la început am făcut astrograme pentru toți colegii, pe când lucram la o bibliotecă. Numai cine nu a vrut nu a căpătat o astrogramă. Bineînțeles că întâi mi-am făcut mie, am făcut școală pe mine. După aceea au urmat membrii familiei mele.

Astrologia este inepuizabilă, cred că mai sunt lucruri de descoperit, dar nu avem atâta capacitate și atâta minuțiozitate încât să putem înțelege totul”, a spus ea.

Citeşte şi:

Tudor Chirilă, despre politică, muzică și vaccinare: „Nu-mi place ce face acest Guvern, nu știe să comunice nimic”

„Munca noastră ne-a făcut ținte”. Interviu cu jurnalistul maghiar de investigații spionat cu ajutorul softului Pegasus, vândut guvernelor

Filmele pe care nu trebuie să le ratezi la TIFF 2021. Recomandări pentru toate gusturile

PARTENERI - GSP.RO Ion Țiriac a dat marea lovitură. Afacere uriașă cu fraţii Dedeman

Playtech.ro ȘOC! Ce a spus Alex Velea despre Andra, după cearta cu Cătălin Măruță: ”Un monstru ...

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ. Cum a rămas o fetiţă blocată în scurgerea unei piscine. "Tremura, mânuţa i se umflase"

HOROSCOP Horoscop 23 iulie 2021. Scorpionii trebuie să își măsoare vorbele și să își ajusteze planurile mărețe

Știrileprotv.ro Incredibil ce a pus acest turist în loc de parasolar la mașină! De acum, Mamaia nu va mai fi la fel

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic