În weekend a fost petrecere în familia artistei. Anastasia a împlinit 1 an, iar părinții au organizat o petrecere fabuloasă pentru micuță. Decorul a fost parcă desprins din povești, iar invitații s-au simțit minunat la ziua Anastasiei. Nicole Cherry i-a rupt și turta fiicei sale.

„Acum un an am devenit mamă și am cunoscut cea mai profundă formă de iubire necondiționată. Îți mulțumesc că m-ai ales să-ți fiu mamă. Îți mulțumesc că m-ai făcut mamă. La mulți ani, fetița mea perfectă!”, a fost mesajul transmis de artistă.

Tema petrecerii a fost „Alice în Țara Minunilor”. Nicole Cherry și fiica ei au purtat rochii la fel, precum cele din „Țara Minunilor”. „Nu am apucat încă să îi cumpăr cadou, pentru că am fost numai prin concerte, dar m-am ocupat foarte mult de petrecerea ei. Bunicii i-au cumpărat hăinuțe, jucării. Mă alege pe mine în orice circumstanță”, a declarat artista la PRO TV.

Când a venit vorba să aleagă câteva obiecte de pe tavă, Anastasia a fost foarte încântată să vadă atât de multe lucruri. Micuța a ales parfumul, o seringă de jucărie și ceasul. „Vom avea o doctoriță parfumată și mereu la timp la job, punctuală. A ales și microfonul. Am fost surprinși că nu a ales banii, pentru că acasă cum prinde portofelul scoate orice din el. Contează să fie sănătoasă”, a spus Nicole.

